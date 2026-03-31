Hanuman Janmotsav 2026: अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे ये 13 मंत्र…दूर होंगी सभी बाधाएं, हर इच्छा होगी पूरी

Hanuman Janmotsav 2026 Date Muhurta:हनुमान जयंती(Hanuman Jayanti) का पावन पर्व इस बार 2 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है, जो भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। अंजनी पुत्र हनुमान जी को कलयुग के सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कहा गया है। मान्यता है कि उनके मंत्रों का सच्चे मन से जाप करने पर सभी बाधाएं, कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। इस दिन किए गए मंत्र जाप से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले 13 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में।