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धर्म और अध्यात्म

Hanuman Janmotsav 2026: अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे ये 13 मंत्र…दूर होंगी सभी बाधाएं, हर इच्छा होगी पूरी

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव का पर्व भक्तों के लिए अत्यंत खास होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए पूजन, मंत्र जाप और पाठ से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए, सरल और सहज भाषा में जानें इस दिन का महत्व, शुभ समय और विशेष मंत्र।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 31, 2026

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हनुमान जयंती पर करें ये मंत्र जाप|Freepik

Hanuman Janmotsav 2026 Date Muhurta:हनुमान जयंती(Hanuman Jayanti) का पावन पर्व इस बार 2 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है, जो भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। अंजनी पुत्र हनुमान जी को कलयुग के सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कहा गया है। मान्यता है कि उनके मंत्रों का सच्चे मन से जाप करने पर सभी बाधाएं, कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। इस दिन किए गए मंत्र जाप से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले 13 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में।

Hanuman Janmotsav 2026 Date: हनुमान जन्मोत्सव 2026 की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06 बजे शुरू होकर 02 अप्रैल 2026 को सुबह 07:41 बजे समाप्त होगी।उदया तिथि के आधार पर हनुमान जन्मोत्सव 02 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को मनाया जाएगा।

Hanuman Janmotsav 2026 Muhurta: पूजा का शुभ मुहूर्त

हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 02 अप्रैल को सूर्योदय से सुबह 07:41 बजे तक। इस दौरान पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

Hanuman ji Mantra: हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले 13 चमत्कारी मंत्र

दर्शन और कृपा के लिए

ॐ हं पवननन्दनाय स्वाहा।

कठिन कार्यों की सफलता के लिए

दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।

इच्छापूर्ति के लिए

और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै।

ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता।

कोर्ट-कचहरी और विवाद में सफलता

ॐ हं हनुमते नमः।

भय और नकारात्मकता दूर करने के लिए

ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।

शक्तिशाली शत्रु से रक्षा

ॐ नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा।

रोगों से मुक्ति के लिए

ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।

सुख-शांति और संतुलन के लिए

ॐ नमो भगवते हनुमते नमः।

Hanuman ji Powerful Mantra:अन्य विशेष मंत्र

ॐ हं हनुमते नमः


ॐ अं अंगारकाय नमः

शरणागत मंत्र

मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥

प्रशंसा स्तुति

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥

कैसे करें पूजा

  • सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें।
  • हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़-चने अर्पित करें।
  • हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।
  • ऊपर दिए गए मंत्रों का श्रद्धा से जाप करें।

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Published on:

31 Mar 2026 04:47 pm

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