Chandra Shani Yog Effects : चंद्र-शनि समसप्तक योग से इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

अजनबी या बाहरी इंसान की वजह से पैसे का नुकसान हो सकता है, तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। हेल्थ भी आपको परेशान करेगी पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ऐसे में इलाज के लिए अपनी सेविंग्स खर्च करनी पड़ सकती है। तला-भुना खाने से बचें, वरना तबियत बिगड़ सकती है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। योग और मेडिटेशन से फायदा होगा। भगवान शिव की पूजा इस समय आपके लिए अच्छा उपाय साबित हो सकता है।