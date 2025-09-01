Hanuman Mantra: “ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय…” हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंत्र

Hanuman Mantra: हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है। उनका स्मरण करने मात्र से भय दूर हो जाता है और मन में आत्मविश्वास भर जाता है। वे शक्ति, साहस और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का जप करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता हटकर सफलता और शांति आती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं, जिनका उच्चारण व्यक्ति को आंतरिक बल और जीवन में विजय दिलाता है।
यह मंत्र हनुमान जी के विराट रूप, उनकी शक्ति, पराक्रम और रामभक्ति की स्तुति करता है।यह भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है।
यह एक बीज मंत्र है, जो हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है।यह साधक को मानसिक बल, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है।
यह मंत्र हनुमान जी को श्रीराम के दूत के रूप में स्मरण करता है।यह साधक को लक्ष्य के प्रति समर्पण और कार्यसिद्धि में सहायता प्रदान करता है।
यह मंत्र हनुमान जी के बल, भक्ति और वायुपुत्र स्वरूप को नमन करता है।यह नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने और शरीर को बलवान बनाने में सहायक होता है।
यह हनुमान जी का गायत्री मंत्र है, जो साधक को आध्यात्मिक बल, बुद्धि और विवेक प्रदान करता है।यह विद्यार्थियों और साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।