Hanuman Mantra: “ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय…” हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंत्र

Hanuman Mantra: हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है। उनका स्मरण करने मात्र से भय दूर हो जाता है और मन में आत्मविश्वास भर जाता है। वे शक्ति, साहस और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का जप करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता हटकर सफलता और शांति आती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं, जिनका उच्चारण व्यक्ति को आंतरिक बल और जीवन में विजय दिलाता है।