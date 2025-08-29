September Vrat Festival List 2025: पितृ पक्ष से लेकर नवरात्रि तक, जानें सितंबर 2025 के पर्व-त्योहार

September Vrat Festival List 2025: नौवां महीना यानी सितंबर शुरू होने जा रहा है, जो आमतौर पर भाद्रपद और आश्विन माह का संधिकाल होता है। सितंबर 2025 का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष रहने वाला है क्योंकि इस महीने पितरों की शांति के लिए पितृ पक्ष के 15 दिन श्रद्धा और तर्पण के लिए समर्पित होते हैं। वहीं दूसरी ओर, गणेश विसर्जन, अमावस्या और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का भी यह माह है। साथ ही, सितंबर में चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जो भारत में दिखाई देगा। आइए, यहां सितंबर में होने वाले सभी धार्मिक आयोजनों की सूची बताई गई है।