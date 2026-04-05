Hanuman Ramayan Mystery : क्या सच में हनुमान जी ने लिखी थी पहली रामायण? जानिए हैरान कर देने वाला रहस्य

Hanuman Ramayan Mystery : हम सभी ने बचपन से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कहानियां सुनी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास की सबसे पहली और सबसे सुंदर रामायण खुद बजरंगबली (Hanuman Ramayan) ने लिखी थी? और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी इतनी मेहनत से लिखी रचना को खुद अपने हाथों से (Why did Hanuman destroy his Ramayana) समुद्र में डुबो दिया।