Daily Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल 2026 राशिफल: शुक्र-मंगल का बड़ा बदलाव, करियर-धन में उछाल, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Daily Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन दो बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। सुबह 01:04 बजे शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रात 10:04 बजे मंगल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों की चाल का प्रभाव सीधे तौर पर करियर, आर्थिक स्थिति, व्यापार और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। विशेष रूप से व्यापार और निवेश से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं हो सकता।

आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का (Aaj Ka Rashifal) दिन क्या संकेत दे रहा है। (Aaj Ka Rashifal 6 April 2026)