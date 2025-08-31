Hindu Funeral Traditions: मृतक के मुख में क्या डाला जाता है, तुलसी और गंगाजल? जानें धार्मिक वजह

Hindu Funeral Traditions: हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन को विभिन्न संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें सोलह संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों में से अंतिम संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है।हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा को सफल और पवित्र बनाने के लिए कुछ विशेष धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है, मृतक के मुख में तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालना।यह परंपरा केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहरा महत्व है।आइए जानते हैं, इस परंपरा के पीछे की मान्यताएं और इसके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से।