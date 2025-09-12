Indian Temples With Non-Veg Offerings: 6 मंदिर जहां भगवान को चढ़ता है मांसाहारी भोग, नहीं मानते शाकाहार का नियम

Non-Veg Offerings In Temples: मंदिर की बात आते ही लोगों को वहां के प्रसाद की याद जाती है। प्रसाद का सोचकर लोगों के मन में सात्विक थाली, खिचड़ी या लड्डू की कल्पना आती है। लेकिन कल्पना से परे, भारतीय संस्कृति में आस्था का मतलब थाली में क्या रखा है, यह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम और समर्पण से है। आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां पूजा के प्रसाद में मांसाहारी भोजन बनता है।