Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर बरसेगी श्रीहरि की कृपा, रवि योग में करें लक्ष्मी-नारायण पूजा

हिंदू धर्म में व्रत-त्योहारों की अपनी अलग ही अहमियत है, लेकिन एकादशी व्रत को इनमें सबसे ऊपर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से इंसान जन्म-मरण के चक्कर से बाहर आ जाता है, मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति भी। श्रीकृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व बताया था। लोग मानते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से सारे काम बन जाते हैं, गरीबी दूर होती है, अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता, दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, धन-दौलत और यश मिलता है, और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है।