Saptahik Rashifal 25 January To 31 January: 25 से 31 जनवरी राशिफल, इस सप्ताह इन 3 राशियों पर होगी सौभाग्य की वर्षा, पढ़ें अपना भविष्यफल

वृष राशि के जातकों द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले उन्हें उसका फल कुछ कम मिल सकता है। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति को लेकर घर-परिवार के सदस्यों के साथ मन-मुटाव होने की आशंका है। इस दौरान घर के वरिष्ठजनों से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश में करियर और कारोबार आदि के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन-देन अथवा निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी।