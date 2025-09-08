Jityaa Vrat 2025: क्यों किया जाता है जितिया पर निर्जला उपवास, जानें धार्मिक महत्व और मान्यता

Jityaa Nirjala Fast: हिंदू धर्म में जितिया एक ऐसा पर्व है जो माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत को व्रत जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस साल जितिया का व्रत 14 सितंबर, 2025 को मनाया जाएगा। इस व्रत की सबसे खास बात है कि इसे निर्जला उपवास, यानी बिना अन्न और जल के पूरा करना होता ङै।