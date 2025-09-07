Patrika LogoSwitch to English

Pitru Paksha Mantra: “ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च…”, नाराज पितरों को खुश करने के लिए ये मंत्र जपें

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष के दौरान लोग पितरों को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, जो उन्हें पितृ दोष से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे में पितरों के तर्पण के दौरान आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 07, 2025

नाराज पितरों को खुश करने के लिए ये मंत्र जपें। (Image Source: Chatgpt)

Pitru Paksha Mantra Significance: हर साल आश्विन माह में पितृ पक्ष मनाया जाता है, जिसकी शुरूआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण काल माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, अगर इस काल में विधिपूर्वक धर्म-कर्म के साथ पिंडदान किया जाए, तो पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पितरों को खुश करने के लिए आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।

नाराज पितरों को करें खुश (Mantra For Pleasing Pitru)

नाराज पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृ पक्ष में आप "ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्यव च। नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:।" मंत्र का जाप कर सकते हैं।

इन मंत्रों का करें जाप (Chant These Mantras)

आप इन मंत्रों का जाप करे भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

  • ॐ पितृ देवतायै नम:
  • शिव-शक्ति-स्वरूपेण पितृ-देव प्रचोदयात्
  • ॐ पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्
  • ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
  • ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
  • नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:
  • नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:
  • ॐ आद्य-भूताय विद्महे सर्व-सेव्याय धीमहि
  • गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः

मंत्रों का लाभ (Benefits Of Mantra)

  • इन मंत्रों का जाप करने से पितरों को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं
  • पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है
  • पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वंशवृद्धि होती है और कष्ट दूर होते हैं।
  • जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

Published on:

07 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Pitru Paksha Mantra: “ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च…”, नाराज पितरों को खुश करने के लिए ये मंत्र जपें

