Pitru Paksha Mantra: “ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च…”, नाराज पितरों को खुश करने के लिए ये मंत्र जपें

Pitru Paksha Mantra Significance: हर साल आश्विन माह में पितृ पक्ष मनाया जाता है, जिसकी शुरूआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण काल माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, अगर इस काल में विधिपूर्वक धर्म-कर्म के साथ पिंडदान किया जाए, तो पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पितरों को खुश करने के लिए आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।