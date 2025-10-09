Karwa Chauth Puja 2025: इस बार करवा चौथ पर अशुभ योग का साया, फिर भी ऐसे करें पूजन तो मिल सकता है अखंड सौभाग्य

Karwa Chauth Puja 2025: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार एक खास संयोग बन रहा है। करवा चौथ के दिन व्यतीपात योग (Vyatipat Yog) लगने वाला है, जो अशुभ माना जाता है। ऐसे में कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या व्यतीपात योग में करवा चौथ की पूजा करना उचित रहेगा? आइए जानते हैं इसके पंचांगीय विवरण और ज्योतिषीय प्रभाव।