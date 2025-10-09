Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth Puja 2025: इस बार करवा चौथ पर अशुभ योग का साया, फिर भी ऐसे करें पूजन तो मिल सकता है अखंड सौभाग्य

Karwa Chauth Puja 2025: 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ के दिन बन रहा है व्यतीपात योग, जिसे अशुभ माना जाता है। जानें पंचांग के अनुसार पूजा का सही समय, योग का प्रभाव और शिव पूजा से कैसे मिलेगा शुभ फल।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 09, 2025

Karwa Chauth Puja

Karwa Chauth Puja (photo- gemini ai)

Karwa Chauth Puja 2025: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार एक खास संयोग बन रहा है। करवा चौथ के दिन व्यतीपात योग (Vyatipat Yog) लगने वाला है, जो अशुभ माना जाता है। ऐसे में कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या व्यतीपात योग में करवा चौथ की पूजा करना उचित रहेगा? आइए जानते हैं इसके पंचांगीय विवरण और ज्योतिषीय प्रभाव।

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष करवा चौथ की पूजा शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 11 मिनट तक करनी शुभ मानी गई है। यानी पूजा का कुल समय लगभग 1 घंटा 14 मिनट रहेगा। इस दौरान महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की विधि-विधान से पूजा करेंगी।

व्यतीपात योग का समय और प्रभाव

करवा चौथ के दिन शाम 5 बजकर 41 मिनट से व्यतीपात योग शुरू हो जाएगा, जो 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजकर 7 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष में व्यतीपात योग को विघ्नकारक और अशुभ योग माना गया है। इस योग में गृह प्रवेश, विवाह, सगाई या किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं होता। इस दौरान व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर, चिड़चिड़ा और निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर सकता है।

हालांकि, व्यतीपात योग में मंत्र जाप, ध्यान और दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस योग के अधिष्ठाता देवता रुद्र (शिव) और यमराज हैं तथा इसका अधिपति ग्रह राहु है। इस समय में किया गया दान व्यक्ति के पापों का क्षय करता है और आत्मिक शांति देता है।

क्या व्यतीपात योग में करवा चौथ की पूजा की जा सकती है?

इस प्रश्न का उत्तर हां है, लेकिन सावधानी और श्रद्धा के साथ। क्योंकि करवा चौथ की पूजा शिव-पार्वती और गणेश जी को समर्पित होती है, और रुद्र स्वयं भगवान शिव का ही रूप हैं। इसलिए इस योग में शिव परिवार की पूजा करना अशुभ नहीं, बल्कि शुभ फल देने वाला होता है। व्रती महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा के साथ शिव मंत्रों का जाप करें “ॐ नमः शिवाय” इससे राहु दोष का निवारण होता है और व्यतीपात योग का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है।

परिवार में सुख-समृद्धि भी बढ़ेगी

व्यतीपात योग भले ही अशुभ माना जाता हो, लेकिन करवा चौथ जैसे धार्मिक व्रत में यह हानिकारक नहीं होता। इस योग में शिव परिवार की पूजा, दान-पुण्य और मंत्र जाप करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस बार करवा चौथ पर यदि आप पूरे मन और श्रद्धा से व्रत करेंगी, तो न केवल आपके पति की दीर्घायु होगी, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि भी बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो करवा चौथ पर इन 5 रंगों के कपड़े भूलकर भी न पहनें
धर्म और अध्यात्म
Karwa Chauth colors, colors to avoid on Karwa Chauth, Karwa Chauth outfit tips, Karwa Chauth,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Oct 2025 05:44 pm

Published on:

09 Oct 2025 05:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Karwa Chauth Puja 2025: इस बार करवा चौथ पर अशुभ योग का साया, फिर भी ऐसे करें पूजन तो मिल सकता है अखंड सौभाग्य

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो करवा चौथ पर इन 5 रंगों के कपड़े भूलकर भी न पहनें

Karwa Chauth colors, colors to avoid on Karwa Chauth, Karwa Chauth outfit tips, Karwa Chauth,
धर्म और अध्यात्म

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्त्व

Tulsi Vivah 2025 Kab Hai, Tulsi Vivah 2025,Tulsi Puja,Dev Uthani Ekadashi,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth Mantra : करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देते वक्त जपें ये मंत्र

Karwa Chauth Mantra
धर्म और अध्यात्म

Kartik Snan Ke Niyam : कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी पूजा और स्नान

Kartik Snan Ke Niyam
धर्म और अध्यात्म

Ahoi Ashtami Vrat 2025 : अहोई अष्टमी का व्रत 13 या 14 अक्टूबर को, जानिए शुभ मुहूर्त

Ahoi Ashtami Vrat 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.