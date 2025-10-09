Patrika LogoSwitch to English

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो करवा चौथ पर इन 5 रंगों के कपड़े भूलकर भी न पहनें

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करती हैं और सज-धजकर पूजा में शामिल होती हैं।ऐसे में आइए जानते हैं वे 5 रंग, जिन्हें करवा चौथ के दिन पहनने से भूलकर भी बचना चाहिए।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

Karwa Chauth colors, colors to avoid on Karwa Chauth, Karwa Chauth outfit tips, Karwa Chauth,

Karwa Chauth fashion advice|फोटो सोर्स – Patrika.com

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: करवा चौथ का व्रत न केवल सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि यह दिन हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करती हैं और सज-धजकर पूजा में शामिल होती हैं।

लेकिन क्या आप जानती हैं कि करवा चौथ के दिन पहने गए कपड़ों के रंग भी आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं?आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें करवा चौथ जैसे विशेष दिन पर पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं।ऐसे में आइए जानते हैं वे 5 रंग, जिन्हें करवा चौथ के दिन पहनने से भूलकर भी बचना चाहिए।

इन रंगों के कपड़ों से करें परहेज

जहां कुछ रंग इस दिन को शुभ बनाते हैं, वहीं कुछ रंग ऐसे भी हैं जिन्हें पहनने से बचना चाहिए। करवा चौथ पर काला, ग्रे, भूरा, नीला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। धार्मिक दृष्टिकोण से इन रंगों को अशुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन रंगों को धारण करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही, इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो सकता है।

करवा चौथ पर पहनें ये शुभ रंग

इस दिन पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, सूट या लहंगे को पहनना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने लिए करवा चौथ के लिए आउटफिट चुन रही हैं, तो लाल और पीला रंग सबसे उत्तम माने जाते हैं। ये दोनों रंग ऊर्जा, समर्पण और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इसके अलावा गुलाबी और महरून रंग भी इस दिन के लिए बेहद अनुकूल होते हैं। ये रंग न केवल खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि सकारात्मकता और प्रेम का भी संकेत देते हैं।

पूजा थाली में किन चीजों से करें परहेज

करवा चौथ की पूजा थाली में साफ-सुथरे और शुभ वस्तुओं का होना जरूरी होता है। थाली में चावल, कुमकुम, दीया, मिठाई, और करवा अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखें कि थाली में टूटी हुई या गंदी चीजें न रखें। साथ ही, किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की सामग्री, या पुरानी चीजें जो खंडित हों, उन्हें पूजा में शामिल न करें। इससे पूजा में विघ्न आ सकता है।

