Karwa Chauth 2025 Clothes Color: अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो करवा चौथ पर इन 5 रंगों के कपड़े भूलकर भी न पहनें

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: करवा चौथ का व्रत न केवल सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि यह दिन हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करती हैं और सज-धजकर पूजा में शामिल होती हैं।



लेकिन क्या आप जानती हैं कि करवा चौथ के दिन पहने गए कपड़ों के रंग भी आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं?आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें करवा चौथ जैसे विशेष दिन पर पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं।ऐसे में आइए जानते हैं वे 5 रंग, जिन्हें करवा चौथ के दिन पहनने से भूलकर भी बचना चाहिए।