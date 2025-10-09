Karwa Chauth 2025 Yog: 200 साल बाद करवा चौथ पर दुर्लभ योग, सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, करियर में तरक्की के संकेत

Karwa Chauth 2025 Yog: करवा चौथ 2025 का पर्व इस बार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 10 अक्टूबर 2025 को करीब 200 साल बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार करवा चौथ पर सिद्धि और शिववास का महासंयोग बन रहा है, जो व्रत को और भी अधिक फलदायक बनाता है।इस संयोग को अखंड सौभाग्य, सुख-समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जा रहा है।यह पर्व नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है और विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, और हरियाणा में बड़े श्रद्धा-भाव से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास जानकारियां।