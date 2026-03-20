Maa Chandraghanta Mantra Navratri Day 3: मां चंद्रघंटा का ये मंत्र बदल देगा किस्मत, डर और संकट होंगे मिनटों में खत्म

Maa Chandraghanta Mantra Navratri Day 3: चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की उपासना को समर्पित होता है, जो शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक मानी जाती हैं। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, और उनका दिव्य स्वरूप भक्तों के भीतर निर्भयता का संचार करता है। मान्यता है कि इस दिन मां की विधि-विधान से पूजा और विशेष मंत्रों का जाप करने से जीवन के सभी भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से उबारती हैं।