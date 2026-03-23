Maa Katyayani Beej Mantra : मां कात्यायनी बीज मंत्र: यश और सफलता के लिए आज ही करें इस चमत्कारी मंत्र का जाप

जब आप पूजा कर रहे हों, तो मां कात्यायनी को लाल गुलाब और शहद दें। कहते हैं कि उन्हें ये चीजें बहुत पसंद हैं। उनकी कल्पना करें वह शेर पर सवार हैं, उनके चार हाथ हैं, और उनका आशीर्वाद आपको अपने दुश्मनों को हराने और दुनिया में ताकत और सम्मान के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए, नवरात्रि के छठे दिन, उनके बीज मंत्र का जाप करना खास तौर पर असरदार लगता है। तो, यहां उनके मंत्रों के बारे में थोड़ा और बताया गया है जिनका इस्तेमाल आप पूजा और स्तुति के लिए कर सकते हैं।