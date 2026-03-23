Maa Katyayani Beej Mantra : मां कात्यायनी बीज मंत्र: यश और सफलता के लिए आज ही करें इस चमत्कारी मंत्र का जाप

Maa Katyayani Beej Mantra : मां कात्यायनी बीज मंत्र (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Maa Katyayani Beej Mantra : अगर आप अपनी जिंदगी में नाम, ताकत और कामयाबी चाहते हैं, तो आज मां कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करके देखें। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, यानी शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन लोग मां दुर्गा के रौद्र रूप मां कात्यायनी की पूजा करते हैं।
जब आप पूजा कर रहे हों, तो मां कात्यायनी को लाल गुलाब और शहद दें। कहते हैं कि उन्हें ये चीजें बहुत पसंद हैं। उनकी कल्पना करें वह शेर पर सवार हैं, उनके चार हाथ हैं, और उनका आशीर्वाद आपको अपने दुश्मनों को हराने और दुनिया में ताकत और सम्मान के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए, नवरात्रि के छठे दिन, उनके बीज मंत्र का जाप करना खास तौर पर असरदार लगता है। तो, यहां उनके मंत्रों के बारे में थोड़ा और बताया गया है जिनका इस्तेमाल आप पूजा और स्तुति के लिए कर सकते हैं।
"क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः।"
अपनी रोजाना की पूजा खत्म करने के बाद इसका जाप करें, और लाल चंदन की माला इस्तेमाल करना रिवाज है।
चंद्रहासोज्ज्वलकारा शार्दुलवरवाहना।
कात्यायनी शुभं दद्याद देवी दानव घातिनी॥
सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता।
नमस्तेस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
ॐ ह्रीं नमः।
चंद्रहासोज्ज्वलकारा शार्दुलवरवाहना।
कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवनाशक।
ॐ देवी कात्यायन्यै नमः।
लोग इन बीज मंत्रों का जाप क्यों करते हैं? ये आपकी लाइफ से बीमारी, शारीरिक दर्द, डर, चिंता, दुख और रुकावटों यहां तक कि दुश्मनों को भी दूर करने में मदद करते हैं। लोगों का मानना है कि इनका जाप करने से खुशी और समृद्धि आती है, जिससे आप ज्यादा शांति और ताकत के साथ रह सकते हैं।
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