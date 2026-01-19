Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि शुरू: 9 दिन, 9 भोग, जानें किस दिन क्या चढ़ाएं

Magh Gupt Navratri Begins Today : आज पहला दिन माघ गुप्त नवरात्रि का, इन भोगों से तुरंत मिलेगी कृपा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Gupt Navratri 2026 : गुप्त नवरात्रि साल में चार बार आती है, लेकिन सिर्फ़ दो को ही "गुप्त" कहा जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि बहुत खास होती है। लोग कहते हैं कि यह त्योहार तंत्र, मंत्र का अभ्यास करने वालों या किसी भी दिल की इच्छा पूरी करने की उम्मीद रखने वालों के लिए चमत्कार करता है। इस साल, माघ गुप्त नवरात्रि आज, 19 जनवरी से शुरू हो रही है। अगले नौ दिनों तक, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों को खास भोग चढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो देवी आप पर कृपा करती हैं, और आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आती है।
देवी काली: हलवा और काली दाल की खिचड़ी से शुरुआत करें। महाविद्यओं में से पहली देवी काली को ये चढ़ाएं, और आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी।
देवी तारा: सफेद चावल और चीनी तारा को चढ़ाएं। इससे ज्ञान और मन में शांति मिलती है।
देवी ललिता: खीर, पंचामृत, या केसर वाला दूध ललिता के लिए है। ये आपके जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल रखने में मदद करते हैं।
देवी भुवनेश्वरी: ताज़े फल और मिठाइयाँ भुवनेश्वरी के लिए सही हैं। यह आपके समुदाय में सम्मान पाने के लिए है।
देवी छिन्नमस्ता: छिन्नमस्ता के लिए उड़द दाल से कुछ बनाएं। यह भोग हिम्मत बढ़ाता है और कानूनी लड़ाइयों में जीतने में मदद कर सकता है।
देवी भैरवी: मावा या गुड़ से बनी मिठाइयाँ भैरवी को पसंद हैं। ये डर को दूर भगाती हैं।
देवी धूमावती: वड़ा या कचौरी जैसे नमकीन स्नैक्स चुनें। इन्हें धूमावती के लिए शुभ माना जाता है।
देवी बगलामुखी: पीले रंग के खाने की चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे बेसन के लड्डू, केसर वाले चावल, या पीली मिठाइयाँ। ये आपको दुश्मनों पर जीत दिलाने में मदद करते हैं।
देवी मातंगी: पान के पत्ते और फल मातंगी को बहुत पसंद हैं। ये आपके दिमाग और बोलने की शक्ति को तेज़ करते हैं।
देवी कमला: नारियल, खीर, और मखाना कमला के लिए हैं। ये आपके घर में धन और समृद्धि लाते हैं। कुछ बातें याद रखें
गुप्त नवरात्रि के दौरान, मांस, शराब और दूसरे भारी खाने से बचें। अगर हो सके, तो नौ दिनों तक दीया जलाकर रखें। यह पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। कन्या पूजन (छोटी लड़कियों का सम्मान) करने की कोशिश करें और ज़रूरतमंदों को अनाज दान करें। ये छोटे-छोटे काम यह पक्का करने में मदद करते हैं कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
