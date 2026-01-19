19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि शुरू: 9 दिन, 9 भोग, जानें किस दिन क्या चढ़ाएं

Day 1 of Gupt Navratri : माघ गुप्त नवरात्रि 2026 आज 19 जनवरी से शुरू! 9 दिनों में देवी के 10 महाविद्या रूपों को विशेष भोग चढ़ाएं। दुश्मनों से मुक्ति, धन-समृद्धि और शांति पाने के उपाय। कन्या पूजन, दान और व्रत नियम जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 19, 2026

Magh Gupt Navratri Begins Today

Magh Gupt Navratri Begins Today : आज पहला दिन माघ गुप्त नवरात्रि का, इन भोगों से तुरंत मिलेगी कृपा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Gupt Navratri 2026 : गुप्त नवरात्रि साल में चार बार आती है, लेकिन सिर्फ़ दो को ही "गुप्त" कहा जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि बहुत खास होती है। लोग कहते हैं कि यह त्योहार तंत्र, मंत्र का अभ्यास करने वालों या किसी भी दिल की इच्छा पूरी करने की उम्मीद रखने वालों के लिए चमत्कार करता है। इस साल, माघ गुप्त नवरात्रि आज, 19 जनवरी से शुरू हो रही है। अगले नौ दिनों तक, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों को खास भोग चढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो देवी आप पर कृपा करती हैं, और आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आती है।

देवी को क्या चढ़ाएं | 9 Bhogs for Mata Durga

देवी काली: हलवा और काली दाल की खिचड़ी से शुरुआत करें। महाविद्यओं में से पहली देवी काली को ये चढ़ाएं, और आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी।

देवी तारा: सफेद चावल और चीनी तारा को चढ़ाएं। इससे ज्ञान और मन में शांति मिलती है।

देवी ललिता: खीर, पंचामृत, या केसर वाला दूध ललिता के लिए है। ये आपके जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल रखने में मदद करते हैं।

देवी भुवनेश्वरी: ताज़े फल और मिठाइयाँ भुवनेश्वरी के लिए सही हैं। यह आपके समुदाय में सम्मान पाने के लिए है।

देवी छिन्नमस्ता: छिन्नमस्ता के लिए उड़द दाल से कुछ बनाएं। यह भोग हिम्मत बढ़ाता है और कानूनी लड़ाइयों में जीतने में मदद कर सकता है।

देवी भैरवी: मावा या गुड़ से बनी मिठाइयाँ भैरवी को पसंद हैं। ये डर को दूर भगाती हैं।

देवी धूमावती: वड़ा या कचौरी जैसे नमकीन स्नैक्स चुनें। इन्हें धूमावती के लिए शुभ माना जाता है।

देवी बगलामुखी: पीले रंग के खाने की चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे बेसन के लड्डू, केसर वाले चावल, या पीली मिठाइयाँ। ये आपको दुश्मनों पर जीत दिलाने में मदद करते हैं।

देवी मातंगी: पान के पत्ते और फल मातंगी को बहुत पसंद हैं। ये आपके दिमाग और बोलने की शक्ति को तेज़ करते हैं।

देवी कमला: नारियल, खीर, और मखाना कमला के लिए हैं। ये आपके घर में धन और समृद्धि लाते हैं। कुछ बातें याद रखें

गुप्त नवरात्रि के दौरान, मांस, शराब और दूसरे भारी खाने से बचें। अगर हो सके, तो नौ दिनों तक दीया जलाकर रखें। यह पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। कन्या पूजन (छोटी लड़कियों का सम्मान) करने की कोशिश करें और ज़रूरतमंदों को अनाज दान करें। ये छोटे-छोटे काम यह पक्का करने में मदद करते हैं कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aditya Sagar Ji Maharaj : बिना पानी के स्नान कैसे होता है, जैन मुनि आदित्य सागर जी महाराज ने बताया वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू
धर्म और अध्यात्म
How do Jain monks bathe without water

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि शुरू: 9 दिन, 9 भोग, जानें किस दिन क्या चढ़ाएं

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

शनि नक्षत्र गोचर: 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, कमाई में होगा जबरदस्त उछाल

Shani Nakshatra Parivartan 2026
धर्म/ज्योतिष

बच्चे कभी नहीं छुएंगे मोबाइल! प्रेमानंद जी ने बताई तरकीब

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan In Hindi
धर्म और अध्यात्म

पंचांग 19 जनवरी 2026: जानिए शुभ मुहूर्त, दिशा शूल और गुप्त नवरात्र

Aaj Ka Panchang 19 January 2026
धर्म/ज्योतिष

13 साल से नहीं नहाया, फिर भी शरीर से आती है खुशबू! जानिए जैन मुनियों के 'अस्नान' व्रत का रहस्य

How do Jain monks bathe without water
धर्म और अध्यात्म

खुशहाली के लिए मौनी अमावस्या पर करें ये 10 महादान

Mauni Amavasya Daan
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.