Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि शुरू: 9 दिन, 9 भोग, जानें किस दिन क्या चढ़ाएं

Gupt Navratri 2026 : गुप्त नवरात्रि साल में चार बार आती है, लेकिन सिर्फ़ दो को ही "गुप्त" कहा जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि बहुत खास होती है। लोग कहते हैं कि यह त्योहार तंत्र, मंत्र का अभ्यास करने वालों या किसी भी दिल की इच्छा पूरी करने की उम्मीद रखने वालों के लिए चमत्कार करता है। इस साल, माघ गुप्त नवरात्रि आज, 19 जनवरी से शुरू हो रही है। अगले नौ दिनों तक, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों को खास भोग चढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो देवी आप पर कृपा करती हैं, और आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आती है।