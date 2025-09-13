Mahalaxmi Vrat 2025: कब है व्रत, 14 या 15 सितंबर? जानें सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय से जुड़ी पूरी जानकारी

Mahalaxmi Vrat 2025 Date: हिंदू धर्म में हर पर्व, हर व्रत और त्योहार का अपना अलग और विशेष महत्व है। इनमें से एक व्रत है महालक्ष्मी व्रत, जो हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जो विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। शास्त्रों में यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह व्रत गजसालक व्रत नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस व्रत में गज पर बैठी मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के मन में इस व्रत से जुड़ी असमंजस है कि महालक्ष्मी व्रत की सही तिथि 14 है या 15 सितंबर? पंचांग के अनुसार किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा और किस समय पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी यह जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं।