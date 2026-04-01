Mesh Sankranti 2026 : मेष संक्रांति 2026 कब है? जानें पुण्य काल, दान की चीजें और ज्योतिषीय महत्व

Mesh Sankranti 2026 : ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जब यह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो हम इसे संक्रांति कहते हैं। खासकर जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में जाता है, तो यह मेष संक्रांति होती है। लोगों का मानना ​​है कि जैसे ही सूर्य मेष राशि में आता है, खरमास (एक अशुभ समय) खत्म हो जाता है, और हर तरह की अच्छी शुरुआत हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मेष संक्रांति सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं है - यह धार्मिक नज़रिए से भी बहुत बड़ी बात है। इस दिन धार्मिक स्नान और दान करने से हमेशा पुण्य मिलता है। और अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो मेष संक्रांति पर दान करने से करियर की रुकावटें दूर होती हैं।