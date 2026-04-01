Mesh Sankranti 2026 : मेष संक्रांति 2026 कब है? जानें पुण्य काल, दान की चीजें और ज्योतिषीय महत्व

Mesh Sankranti 2026 : मेष संक्रांति 2026: शुभ मुहूर्त, दान और करियर में तरक्की के अचूक उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Mesh Sankranti 2026 : ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जब यह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो हम इसे संक्रांति कहते हैं। खासकर जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में जाता है, तो यह मेष संक्रांति होती है। लोगों का मानना है कि जैसे ही सूर्य मेष राशि में आता है, खरमास (एक अशुभ समय) खत्म हो जाता है, और हर तरह की अच्छी शुरुआत हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मेष संक्रांति सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं है - यह धार्मिक नज़रिए से भी बहुत बड़ी बात है। इस दिन धार्मिक स्नान और दान करने से हमेशा पुण्य मिलता है। और अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो मेष संक्रांति पर दान करने से करियर की रुकावटें दूर होती हैं।
द्रिक पंचांग के अनुसार, 2026 में मेष संक्रांति के लिए सबसे अच्छा समय 14 अप्रैल को है। अगर आप स्नान और दान करना चाहते हैं, तो सुबह 6:29 बजे से दोपहर 1:50 बजे के बीच करें। महापुण्य काल जो और भी खास है सुबह 7:33 बजे से 11:45 बजे तक है। इन घंटों के दौरान दान करने से आपको मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ सच में बढ़ जाते हैं।
अगर आप सूर्य का आशीर्वाद चाहते हैं तो दान करने वाली चीजों की लिस्ट में तांबा सबसे ऊपर है। शास्त्रों में कहा गया है कि तांबे और सूर्य का गहरा संबंध है, इसलिए इस दिन तांबे की चीजें चढ़ाएं। लोग कहते हैं कि इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और काम की समस्याएं दूर होती हैं। यह आपके करियर में ऊपर चढ़ने का एक क्लासिक उपाय है।
गुड़ और चावल भी बहुत जरूरी हैं। इनका सूर्य और मंगल से गहरा संबंध है। इस दिन, जब आप गुड़ दान करें, तो “ॐ घुन्नी: सूर्य आदित्य:” का जाप करें। यह सिर्फ़ आपके करियर के लिए नहीं है लोगों का मानना है कि इससे शादी में खुशियां आती हैं, परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और काम में तरक्की होती है।
अगर आपको दौलत और खुशहाली चाहिए, तो गेहूं दान करके देखें। कुछ लोग तो बोनस आशीर्वाद के लिए अपने वज़न के बराबर गेहूं भी दान कर देते हैं। सूरज की मेहरबानी से आपके घर में खाने या खुशहाली की कमी नहीं होगी। अगर आपको नौकरी या बिजनेस में कोई परेशानी आ रही है तो यह एक ज़रूरी टिप है।
मेष संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। साफ कपड़े पहनें, पूजा-पाठ करें, और फिर जिन्हें जरूरत हो उन्हें मसूर की दाल दान करें। लोगों का मानना है कि इससे ग्रहों का बुरा असर दूर होता है और घर खुशहाली से भरा रहता है।
अगर आप करियर की परेशानियां दूर करना चाहते हैं और अच्छी किस्मत चाहते हैं, तो सुबह स्नान करें, और मेष संक्रांति पर तांबा, गुड़, चावल, गेहूं, या दाल दान करें। यह विश्वास और उम्मीद से जुड़ी एक परंपरा है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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