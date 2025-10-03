Narak Chaturdashi: यमराज को प्रसन्न करने का सरल उपाय जानिए यम दीपक जलाने की सही विधि और दिशा

कहानी के अनुसार, राजा हिमा के बेटे की कुंडली में लिखा था कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन हो जाएगी। उस दिन उसकी पत्नी ने कमरे के द्वार पर अपने सभी सोने-चांदी के गहने रख दिए और पूरे घर में दीपक जलाकर जागरण किया। वह पूरी रात गाती रही और अपने पति को कहानियां सुनाती रही।

जब यमराज सांप के रूप में आए, तो गहनों की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और वे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। वे गहनों के ढेर पर चुपचाप बैठकर रातभर गीत सुनते रहे और सुबह लौट गए।पत्नी की सूझ-बूझ और प्रेम ने पति की जान बचा ली। तभी से हर वर्ष धनतेरस के दिन 'यमदीपदान' की परंपरा शुरू हुई, जिसमें घरों के बाहर दीप जलाकर यमराज को समर्पित किए जाते हैं, ताकि परिवार को दीर्घायु, आरोग्यता और सुख-समृद्धि का वरदान मिले।