Navratri Day 3 2026 : नवरात्रि तीसरा दिन: मां चंद्रघंटा की पूजा से मिटेगा हर भय, नोट करें पूजा विधि और वीरगाथा

Navratri Day 3 2026 : नवरात्रि के दो दिन बीत चुके हैं, आत्म-शक्ति और तपस्या के बाद अब बारी है उस देवी की जो शक्ति, साहस और शांति का अद्भुत संगम हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव है, अनजाना डर बना रहता है या आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।