November 2025 Hindu Festival Calendar: तुलसी विवाह से शुरू हो रहा है शादियों का सीजन, जानिए नवंबर में क्या-क्या खास होगा?

November 2025 Hindu Festivals|फोटो सोर्स – Freepik
November Mahine ke Vrat aur Tyohar 2025: नवंबर 2025 में त्योहारों और शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू होने वाला है! तुलसी विवाह के साथ इस माह की शुरुआत होगी, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शादियों की बहार भी लाएगा। इस महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, जो परिवार और समाज के बीच खुशियों और प्रेम का संचार करेंगे। तो आइए, जानते हैं नवंबर 2025 के हिंदू त्योहारों की पूरी लिस्ट और वह खास दिन जो इस माह को और भी खास बनाएंगे।
तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, इसे भगवान विष्णु और तुलसी की शादी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से दीपों की रौशनी से जुड़ा हुआ है, इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
विवाह पंचमी भगवान राम और सीता के विवाह की पुण्यतिथि होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा करके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की जाती है।
सोम प्रदोष व्रत का आयोजन हर महीने के शिव व्रत के रूप में किया जाता है, खासकर सोमवार को। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
नवंबर में त्योहारों के साथ-साथ कई शादियों के दिन भी शुभ हैं, जिन्हें दूल्हा-दुल्हन के लिए शुभ हो सकते हैं।यह समय जोड़ों के लिए जीवनभर के सुखी और समृद्ध बंधन की शुरुआत करने के लिए आदर्श है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग