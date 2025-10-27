Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

November 2025 Hindu Festival Calendar: तुलसी विवाह से शुरू हो रहा है शादियों का सीजन, जानिए नवंबर में क्या-क्या खास होगा?

November 2025 Vrat and Tyohar: नवंबर के महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, जो परिवार और समाज के बीच खुशियों और प्रेम का संचार करेंगे। तो आइए, जानते हैं नवंबर 2025 के हिंदू त्योहारों की पूरी लिस्ट।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 27, 2025

Hindu Festivals in November 2025, Tulsi Vivah Wedding Season Festivals in November 2025,

November 2025 Hindu Festivals|फोटो सोर्स – Freepik

November Mahine ke Vrat aur Tyohar 2025: नवंबर 2025 में त्योहारों और शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू होने वाला है! तुलसी विवाह के साथ इस माह की शुरुआत होगी, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शादियों की बहार भी लाएगा। इस महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, जो परिवार और समाज के बीच खुशियों और प्रेम का संचार करेंगे। तो आइए, जानते हैं नवंबर 2025 के हिंदू त्योहारों की पूरी लिस्ट और वह खास दिन जो इस माह को और भी खास बनाएंगे।

नवंबर 2025 के व्रत-त्‍योहार

  • 01-11-2025 (शनिवार) - प्रबोधिनी एकादशी
  • 02-11-2025 (रविवार) - तुलसी विवाह
  • 03-11-2025 (सोमवार) - सोम प्रदोष व्रत
  • 04-11-2025 (मंगलवार) - मणिकर्णिका स्नान
  • 05-11-2025 (बुधवार) - कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली
  • 07-11-2025 (शुक्रवार) - रोहिणी व्रत
  • 08-11-2025 (शनिवार) - सौभाग्य सुंदरी तीज और संकष्टी गणेश चतुर्थी
  • 12-11-2025 (रविवार) - कालभैरव जयंती
  • 15-11-2025 (सोमवार) - उत्पन्ना एकादशी
  • 16-11-2025 (रविवार) - वृश्चिक संक्रांति
  • 17-11-2025 (सोमवार) - सोम प्रदोष व्रत
  • 18-11-2025 (मंगलवार) - मास शिवरात्रि
  • 20-11-2025 (गुरुवार) - अमावस्या
  • 21-11-2025 (शुक्रवार) - चंद्र दर्शन
  • 24-11-2025 (सोमवार) - सोमवार व्रत
  • 25-11-2025 (मंगलवार) - विवाह पंचमी
  • 26-11-2025 (बुधवार) - षष्टी
  • 28-11-2025 (शुक्रवार) - दुर्गाष्टमी व्रत
  • 30-11-2025 (रविवार) - झंडा दिवस

नवंबर 2025 में आने वाले त्योहारों का महत्व

02-11-2025 (रविवार) - तुलसी विवाह


तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, इसे भगवान विष्णु और तुलसी की शादी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

05-11-2025 (बुधवार) - कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली


कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से दीपों की रौशनी से जुड़ा हुआ है, इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

25-11-2025 (मंगलवार) - विवाह पंचमी


विवाह पंचमी भगवान राम और सीता के विवाह की पुण्यतिथि होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा करके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की जाती है।

17-11-2025 (सोमवार) - सोम प्रदोष व्रत


सोम प्रदोष व्रत का आयोजन हर महीने के शिव व्रत के रूप में किया जाता है, खासकर सोमवार को। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

November Marriage Dates: नवंबर 2025 में विवाह के लिए शुभ दिन

नवंबर में त्योहारों के साथ-साथ कई शादियों के दिन भी शुभ हैं, जिन्हें दूल्हा-दुल्हन के लिए शुभ हो सकते हैं।यह समय जोड़ों के लिए जीवनभर के सुखी और समृद्ध बंधन की शुरुआत करने के लिए आदर्श है।

  • 2 नवंबर 2025 - रविवार
  • 3 नवंबर 2025 - सोमवार
  • 6 नवंबर 2025 - बृहस्पतिवार
  • 8 नवंबर 2025 - शनिवार
  • 12 नवंबर 2025 - बुधवार
  • 13 नवंबर 2025 - बृहस्पतिवार
  • 16 नवंबर 2025 - रविवार
  • 17 नवंबर 2025 - सोमवार
  • 18 नवंबर 2025 - मंगलवार
  • 21 नवंबर 2025 - शुक्रवार
  • 22 नवंबर 2025 - शनिवार
  • 23 नवंबर 2025 - रविवार
  • 25 नवंबर 2025 - मंगलवार
  • 30 नवंबर 2025 - रविवार

Published on:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / November 2025 Hindu Festival Calendar: तुलसी विवाह से शुरू हो रहा है शादियों का सीजन, जानिए नवंबर में क्या-क्या खास होगा?

