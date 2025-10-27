November 2025 Hindu Festival Calendar: तुलसी विवाह से शुरू हो रहा है शादियों का सीजन, जानिए नवंबर में क्या-क्या खास होगा?

November Mahine ke Vrat aur Tyohar 2025: नवंबर 2025 में त्योहारों और शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू होने वाला है! तुलसी विवाह के साथ इस माह की शुरुआत होगी, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शादियों की बहार भी लाएगा। इस महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, जो परिवार और समाज के बीच खुशियों और प्रेम का संचार करेंगे। तो आइए, जानते हैं नवंबर 2025 के हिंदू त्योहारों की पूरी लिस्ट और वह खास दिन जो इस माह को और भी खास बनाएंगे।