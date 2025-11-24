Numerology Based Temple Visit : जानें आपके मूलांक के अनुसार कौन सा दुर्गा मंदिर है सबसे शुभ, जहां पूरी हो सकती है हर मनोकामना

Numerology Based Temple Visit : सनातन धर्म में विश्वास किया जाता है कि, मां शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। शक्ति को दुनिया की निर्माता, रक्षक और संहारक माना जाता है। माता अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरुप हर चीज प्रदान करती है। शक्ति या मां की कई रुपों में पूजा जाता है। देवी के अलग-अलग रुपों को समर्पित कई मंदिर भारत में है। यहां जाकर भक्त सारी तकलीफों से मुक्ति पाकर परमानंद महसूस करते हैं। मां उनकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी करती ही हैं, साथ ही उन्हें भक्ति का आशीष भी देतीं हैं। माता की कृपा पाने के लिए देवी मंदिरों में भक्त जाते हैं।