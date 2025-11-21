Patrika LogoSwitch to English

Gemstone Guide : मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मिथुन और कन्या राशि वाले किस उंगली में पहनें कौन सा रत्न, राशि रत्न कैसे चुनें?

According Rashi Which Stone to Wear On Which Finger : मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मिथुन और कन्या राशि के लिए सही रत्न और पहनने की उंगली के बारे में जानें। पन्ना, माणिक्य, मोती और मूँगा रत्न के ज्योतिषीय फायदे, सही धातु और धारण करने के नियमों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें। अपनी राशि के अनुसार लकी स्टोन चुनें।

भारत

Manoj Vashisth

Nov 21, 2025

Gemstone Guide

Gemstone Guide : : जानें मेष से कन्या राशि तक का लकी स्टोन और पहनने की विधि (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Rashi Ratna Kis Ungli Me Pahne : वैदिक ज्योतिष में, राशि या राशि को बारह प्रकारों में बांटा गया है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसे चंद्रमा की राशि के रूप में भी जाना जाता है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा की उपस्थिति को दिखाता है।

राशि के अनुसार रत्न कैसे चुनें? | According to Rashi Which Stone to Wear

राशियों, ग्रहों और रत्नों का एक-दूसरे से आपसी रिश्ता होता है। हर रत्न का अपना ग्रह होता है, जैसे, रूबी सूर्य के लिए, हरा पन्ना बुध के लिए, मोती चंद्रमा के लिए, वगैरह। सभी राशियों के लिए लकी स्टोन होते हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं। जैसे, रूबी और हीरे मेष राशि के लिए सही हैं।

ग्रह और उसके राशि रत्न की एनर्जी पहनने वाले के चारों ओर फैलती है और बहुत सारे फायदे देती है। कोई भी स्टोन पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर विचार करने की जरूरत होती है, जिनका एनालिसिस केवल एक जानकार ज्योतिषी ही कर सकता है। सही राशि का स्टोन चुनना जरूरी है, लेकिन यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टोन किस उंगली में पहनना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग उंगलियां हमारी जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी होती हैं।

सही स्टोन पहनने से इसके पॉज़िटिव असर बढ़ते हैं, जिसमें बेहतर सेहत, खुशहाली, आध्यात्मिक विकास, पर्सनल और प्रोफेशनल फायदे शामिल हैं। पक्का करें कि आपका लकी स्टोन सीधे उंगली को छुए। आइए राशि और कौन सा पत्थर किस उंगली में पहनना है, इसके बारे में और जानें।

किस राशि के लिए कौन सा रत्न और कौन सी उंगली? | Which Stone to Wear on Which Finger

राशि (Zodiac)स्वामी ग्रह (Planet)मुख्य रत्न (Gemstone)धारण करने वाली उंगली (Finger)धातु (Metal)
मेष (Aries)मंगल (Mars)मूंगा (Red Coral)अनामिका (Ring Finger)तांबा या सोना
वृश्चिक (Scorpio)मंगल (Mars)मूंगा (Red Coral)अनामिका (Ring Finger)तांबा या सोना
कर्क (Cancer)चंद्रमा (Moon)मोती (Pearl)कनिष्ठा (Little Finger)चाँदी
सिंह (Leo)सूर्य (Sun)माणिक्य (Ruby)अनामिका (Ring Finger)सोना या तांबा
मिथुन (Gemini)बुध (Mercury)पन्ना (Emerald)कनिष्ठा (Little Finger)सोना
कन्या (Virgo)बुध (Mercury)पन्ना (Emerald)कनिष्ठा (Little Finger)सोना

रूबी स्टोन | Ruby

संबंधित राशि: सिंह (सिंह राशि)

कौनसी उंगली में पहने : रिंग फिंगर

माणिक स्टोन पहनने के फायदे: सूर्य ग्रह द्वारा शासित, माणिक पहनने से कॉन्फ़िडेंस, एनर्जी और हिम्मत बढ़ाने में मदद मिलती है। रिंग फिंगर में माणिक स्टोन पहनने से व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी से बचाने में मदद मिलती है। यह कपल्स के बीच के रिश्तों को मजबूत करता है।

मोती रत्न | Pearl

संबंधित राशि: कर्क राशि

कौनसी उंगली में पहने: छोटी उंगली

मोती पहनने के फायदे: चंद्रमा ग्रह द्वारा शासित, यह शांति देता है, तनाव कम करता है, और अंदरूनी तालमेल और शांति को बढ़ावा देता है। अगर आपकी जन्मतिथि 22 जून और 22 जुलाई के बीच है, तो मोती पहनना सही है क्योंकि यह आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह फर्टिलिटी और प्रेग्नेंसी को बढ़ाता है, और मन और इमोशनल बैलेंस को मजबूत करता है।

मूंगा रत्न | Red Coral

संबंधित राशि: मेष राशि, वृश्चिक राशि

कौनसी उंगली में पहने : अनामिका

मूंगा रत्न पहनने के फायदे: यह एनर्जी बढ़ाता है जिससे पहनने वाला अपने खास लक्ष्यों पर काम कर पाता है। यह लाल रत्न पहनने वाले में पक्का इरादा, हिम्मत और आत्मविश्वास पैदा करता है, जिससे उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि असली मूंगा रत्न पहनने से बुरी शक्तियां और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। अगर आप दूसरे फायदेमंद पत्थरों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेष और उनकी बर्थस्टोन जर्नी पढ़ें

एमरल्ड स्टोन | Emerald

संबंधित राशि: मिथुन (मिथुन राशि), कन्या (कन्या राशि)

कौनसी उंगली में पहने : छोटी उंगली

पन्ना रत्न पहनने के फायदे: बुध ग्रह द्वारा नियंत्रित, एक प्राकृतिक पन्ना पत्थर कम्युनिकेशन, ज्ञान और समझदारी को बढ़ाता है। इसलिए 22 मई से 21 जून के बीच पैदा हुए स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को पन्ना रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। यह उनके फोकस और फैसले लेने की स्किल्स को बढ़ाता है। यह तालमेल, प्यार और वफादारी को बढ़ावा देता है, और कपल्स के बीच रिश्तों को मजबूत करता है। हरा रंग खुशहाली और बहुतायत के लिए है, इसलिए पन्ना पहनने से आपको फाइनेंशियली बढ़ने में मदद मिलती है, सफलता मिलती है, और मौके खुलते हैं।

