Gemstone Guide : मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मिथुन और कन्या राशि वाले किस उंगली में पहनें कौन सा रत्न, राशि रत्न कैसे चुनें?

ग्रह और उसके राशि रत्न की एनर्जी पहनने वाले के चारों ओर फैलती है और बहुत सारे फायदे देती है। कोई भी स्टोन पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर विचार करने की जरूरत होती है, जिनका एनालिसिस केवल एक जानकार ज्योतिषी ही कर सकता है। सही राशि का स्टोन चुनना जरूरी है, लेकिन यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टोन किस उंगली में पहनना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग उंगलियां हमारी जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी होती हैं।