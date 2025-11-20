Aaj Ka Rashifal 21 November 2025 : 21 नवंबर राशिफल : मेष, वृषभ, मिथुन… जानें अपनी राशि का हाल, शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 21 November 2025 : आज, 21 नवंबर 2025, शुक्रवार के दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में चंद्रमा के संचार के साथ आपके सितारे क्या कह रहे हैं? दैनिक राशिफल के माध्यम से जानें कि प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और वित्त के मामले में आपका दिन कैसा रहने वाला है। आज प्रतिपदा तिथि 02:47 सायं तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो राहुकाल के समय (10:46 प्रात: से 12:06 अपराह्न तक) को नजरअंदाज करें। अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग और शुभ अंक जानकर दिन की शुरुआत करें और आने वाली चुनौतियों व अवसरों के लिए तैयार रहें। पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।