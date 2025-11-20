Shani Margi 28 November : 28 नवंबर से शनि की सीधी चाल : कौन सी राशियों के खुलेंगे भाग्य, किसे रहना होगा सतर्क?

Shani Margi 28 November 2025 Effects on Rashi : शनि ग्रह की चाल का बदलना सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालता है। शनि इस समय वक्री यानी उल्टी चाल में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनिदेव मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करने वाले हैं। शनि की सीधी चाल बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि नवंबर के महीने में मीन राशि में विराजमान रहते हुए मार्गी होने वाले हैं। शनि की यह मार्गी चाल कुछ राशियों के अच्छे दिनों का कारण बनेगी तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल वक्त भी लेकर आ सकती है।