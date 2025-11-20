Shukra Ka Gochar : शुक्र-बुध की युति से 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर, मनचाही तरक्की और धनलाभ के योग

Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar : लक्ष्मी नारायण योग 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar : वैदिक ज्योतिष में, बुध को “ग्रहों का राजकुमार” कहा जाता है। यह वह ग्रह है जो आपकी समझदारी, बिजनेस सेंस, रेप्युटेशन और आपके फैसले लेने के तरीके को बनाता है। बुध तेजी से चलता है, इसलिए यह हमेशा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर सभी 12 राशियों के लिए चीजें बदल देता है। अभी, बुध वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य के साथ है, लेकिन महीने के आखिर तक, यह तुला राशि में चला जाएगा, जहां शुक्र पहले से ही इंतजार कर रहा है। जब बुध शुक्र से मिलता है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है एक ऐसा मिलन है जिसे सुपर लकी माना जाता है।
यह योग 23 नवंबर को शाम 7:58 बजे शुरू होगा। ज्योतिषियों का कहना है कि यह लोगों की जिंदगी में कहानी पलट सकता है, खासकर शुक्र के तुला राशि में होने से मालव्य राजयोग बन रहा है, जो अच्छी वाइब्स लाता है। सभी राशियों में से, तीन इस ग्रहों के मेल से सबसे अधिक लाभ के तौर पर सामने आई हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो पैसे, इज़्ज़त और करियर में नए ब्रेक के लिए तैयार हो जाइए।
वृष राशि वालों यह आपका पल है। शुक्र और बुध के मिलने से आपके छठे घर में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। पैसों के मामले सुधरेंगे हो सकता है कि आपको आखिरकार वह लोन मिल जाए या आपका बैंक बैलेंस बढ़ता दिखे। बिजनेस करने वालों को ज्यादा मुनाफे के साथ जीत की राह पर हैं और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। आपका नाम और इज़्ज़त भी बढ़ेगी। आपको शादी का कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। यह असली तरक्की और पॉज़िटिव बदलाव का दौर है।
कन्या राशि वालों, लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए आराम, कैश और परिवार की खुशियां लाएगा। यह राजयोग आपके दूसरे घर में है, जो पैसे, वाणी और परिवार के रिश्तों का घर है। आपको कमाई के नए तरीके दिखेंगे, और मुनाफ़ा भी तुरंत पीछे-पीछे आएगा। भले ही चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाएं, आपकी स्किल्स आपको सबसे अलग दिखने में मदद करेंगी। काम पर आपकी सारी मेहनत आखिरकार लोगों को दिखेगी। बड़े आपकी तारीफ करेंगे, और आपको प्रमोशन या नया रोल मिल सकता है। रिश्ते रोमांटिक हों या शादीशुदा ज्यादा मीठे और बैलेंस्ड लगेंगे।
तुला, यह वीनस-मर्करी का मिलन ठीक आपके लग्न भाव में बन रहा है, और यह बहुत बड़ी बात है। जब लकी प्लैनेट यहां एक साथ आते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है लक, हेल्थ, चार्म, कॉन्फिडेंस और नए मौके। आपको लगेगा कि किस्मत आपके साथ है, और पैसों की पुरानी प्रॉब्लम आखिरकार दूर हो सकती हैं। आपका करियर नई कामयाबी और माइलस्टोन के साथ रफ़्तार पकड़ेगा। यह तुला राशि वालों के लिए जीतने का मौसम है सक्सेस, बैलेंस और अच्छी किस्मत सब कुछ लाइन में है।
