Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukra Ka Gochar : शुक्र-बुध की युति से 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर, मनचाही तरक्की और धनलाभ के योग

Shukra Ka Gochar : 23 नवंबर 2025 को बन रहा है महा-राजयोग। लक्ष्मी नारायण योग से वृषभ, कन्या और तुला राशि वालों के लिए खुलेंगे धन-दौलत, करियर और विवाह के द्वार। जानें इस शुभ गोचर का आपकी राशि पर क्या होगा प्रभाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 20, 2025

Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar

Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar : लक्ष्मी नारायण योग 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar : वैदिक ज्योतिष में, बुध को “ग्रहों का राजकुमार” कहा जाता है। यह वह ग्रह है जो आपकी समझदारी, बिजनेस सेंस, रेप्युटेशन और आपके फैसले लेने के तरीके को बनाता है। बुध तेजी से चलता है, इसलिए यह हमेशा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर सभी 12 राशियों के लिए चीजें बदल देता है। अभी, बुध वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य के साथ है, लेकिन महीने के आखिर तक, यह तुला राशि में चला जाएगा, जहां शुक्र पहले से ही इंतजार कर रहा है। जब बुध शुक्र से मिलता है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है एक ऐसा मिलन है जिसे सुपर लकी माना जाता है।

यह योग 23 नवंबर को शाम 7:58 बजे शुरू होगा। ज्योतिषियों का कहना है कि यह लोगों की जिंदगी में कहानी पलट सकता है, खासकर शुक्र के तुला राशि में होने से मालव्य राजयोग बन रहा है, जो अच्छी वाइब्स लाता है। सभी राशियों में से, तीन इस ग्रहों के मेल से सबसे अधिक लाभ के तौर पर सामने आई हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो पैसे, इज़्ज़त और करियर में नए ब्रेक के लिए तैयार हो जाइए।

वृषभ राशि

वृष राशि वालों यह आपका पल है। शुक्र और बुध के मिलने से आपके छठे घर में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। पैसों के मामले सुधरेंगे हो सकता है कि आपको आखिरकार वह लोन मिल जाए या आपका बैंक बैलेंस बढ़ता दिखे। बिजनेस करने वालों को ज्यादा मुनाफे के साथ जीत की राह पर हैं और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। आपका नाम और इज़्ज़त भी बढ़ेगी। आपको शादी का कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। यह असली तरक्की और पॉज़िटिव बदलाव का दौर है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों, लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए आराम, कैश और परिवार की खुशियां लाएगा। यह राजयोग आपके दूसरे घर में है, जो पैसे, वाणी और परिवार के रिश्तों का घर है। आपको कमाई के नए तरीके दिखेंगे, और मुनाफ़ा भी तुरंत पीछे-पीछे आएगा। भले ही चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाएं, आपकी स्किल्स आपको सबसे अलग दिखने में मदद करेंगी। काम पर आपकी सारी मेहनत आखिरकार लोगों को दिखेगी। बड़े आपकी तारीफ करेंगे, और आपको प्रमोशन या नया रोल मिल सकता है। रिश्ते रोमांटिक हों या शादीशुदा ज्यादा मीठे और बैलेंस्ड लगेंगे।

तुला

तुला, यह वीनस-मर्करी का मिलन ठीक आपके लग्न भाव में बन रहा है, और यह बहुत बड़ी बात है। जब लकी प्लैनेट यहां एक साथ आते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है लक, हेल्थ, चार्म, कॉन्फिडेंस और नए मौके। आपको लगेगा कि किस्मत आपके साथ है, और पैसों की पुरानी प्रॉब्लम आखिरकार दूर हो सकती हैं। आपका करियर नई कामयाबी और माइलस्टोन के साथ रफ़्तार पकड़ेगा। यह तुला राशि वालों के लिए जीतने का मौसम है सक्सेस, बैलेंस और अच्छी किस्मत सब कुछ लाइन में है।

ये भी पढ़ें

Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नोट करें नवंबर और दिसंबर के 14 सबसे शुभ मुहूर्त, राहुकाल से बचें
धर्म/ज्योतिष
Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नवंबर और दिसंबर 2025 की पूरी लिस्ट यहां देखें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 01:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Ka Gochar : शुक्र-बुध की युति से 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर, मनचाही तरक्की और धनलाभ के योग

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chamatkari Hanuman Temple : हनुमान जी के 5 चमत्कारी मंदिर, जहां हर समस्या का हो सकता है समाधान

Chamatkari Hanuman Temple
धर्म और अध्यात्म

Shukra Uday: 2026 की शुरुआत में शुक्रदेव होंगे उदित, इन 3 राशियों पर हो सकती है विशेष कृपा

Shukra Uday 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 20 November 2025 : गुरुवार राशिफल : मेष, वृषभ रहें सावधान, वृश्चिक पर हो सकती है धन की वर्षा, पंडित जी से जानें पूरा हाल

Aaj Ka Rashifal 20 November 2025
राशिफल

Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नोट करें नवंबर और दिसंबर के 14 सबसे शुभ मुहूर्त, राहुकाल से बचें

Vehicle Purchase Muhurat 2025 : गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त : नवंबर और दिसंबर 2025 की पूरी लिस्ट यहां देखें
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips : घर में हाथी की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखें? जानें राहु और सूंड से जुड़ा नियम

Vastu Tips for Elephant Idol
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.