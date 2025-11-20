Shukra Ka Gochar : शुक्र-बुध की युति से 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर, मनचाही तरक्की और धनलाभ के योग

Lakshmi Narayan Yog, Shukra Ka Gochar : वैदिक ज्योतिष में, बुध को “ग्रहों का राजकुमार” कहा जाता है। यह वह ग्रह है जो आपकी समझदारी, बिजनेस सेंस, रेप्युटेशन और आपके फैसले लेने के तरीके को बनाता है। बुध तेजी से चलता है, इसलिए यह हमेशा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर सभी 12 राशियों के लिए चीजें बदल देता है। अभी, बुध वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य के साथ है, लेकिन महीने के आखिर तक, यह तुला राशि में चला जाएगा, जहां शुक्र पहले से ही इंतजार कर रहा है। जब बुध शुक्र से मिलता है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है एक ऐसा मिलन है जिसे सुपर लकी माना जाता है।