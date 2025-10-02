Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी व्रत का फल पाने के लिए कब और कैसे करें पूजा? ज्योतिषी से जानिए

Papankusha Ekadashi 2025: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जिनमें से एक पापांकुशा एकादशी है, जिसे बेहद पुण्यकारी व्रत माना जाता है। इस आर्टिकल में ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियमों के बारे में विस्तार से बताया है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 02, 2025

Papankusha Ekadashi 2025,Papankusha Ekadashi,Lord Vishnu Aarti,Papankusha Ekadashi 2025 Puja ,

Papankusha Ekadashi 2025 Importance|फोटो सोर्स- Gemini@Ai

Papankusha Ekadashi 2025: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जिनमें से एक पापांकुशा एकादशी है, जिसे बेहद पुण्यकारी व्रत माना जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस दिन श्रद्धालुओं को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो पापों से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख एवं संतोष लाती है। यदि आप भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं और इसका पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा का सही समय और विधि जानना अत्यंत आवश्यक है।

इस आर्टिकल में ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियमों के बारे में विस्तार से बताया है, ताकि आपका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी हो सके।

पापांकुशा एकादशी का महत्व

पापांकुशा एकादशी व्रत की तुलना किसी अन्य व्रत से नहीं की जा सकती। इस एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा और आराधना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है। पापांकुशा एकादशी हजार अश्वमेघ यज्ञ और सौ सूर्ययज्ञ के समान फलदायी मानी जाती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते और छाता दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। साथ ही, जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस दिन किया गया दान अत्यंत शुभ फलदायी होता है।

पापांकुशा एकादशी कब है? (Papankusha Ekadashi Date)

  • एकादशी तिथि की शुरुआत- 02 अक्टूबर को शाम 07:10 मिनट पर
  • एकादशी तिथि का समापन- 03 अक्टूबर को शाम 06:32 मिनट परसनातन धर्म में व्रत सूर्योदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए 3 अक्टूबर को उपवास करना श्रेष्ठ रहेगा।

पापांकुशा एकादशी पूजा विधि ((Papankusha Ekadashi Puja Vidhi)

  • ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें।
  • भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें।
  • पूजा स्थान को साफ कर एक वेदी पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
  • भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं।
  • उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी और गोपी चंदन से सजाएं।
  • पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं।
  • पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें (एक दिन पूर्व तोड़ा हुआ या गिरे हुए पत्ते उपयोग करें)।

पापांकुशा एकादशी पर इन मंत्रों का जाप करें

  • ॐ नमोः नारायणाय नमः।
  • ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः
  • ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥
  • ॐ विष्णवे नम:

ये भी पढ़ें

जिस पुष्पक विमान को रावण ने कुबेर से छीना था, वो कुबेर को कैसे मिला और किसने किया था निर्माण?
धर्म/ज्योतिष

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

02 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी व्रत का फल पाने के लिए कब और कैसे करें पूजा? ज्योतिषी से जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Dussehra 2025: रावण वध के बाद आखिर कहां गायब हो गई राम की वानर सेना? जानें रामायण का छिपा रहस्य

Dussehra 2025
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद? देखें पूजा का पंचांग

Karwa Chauth 2025
धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025 : शमी वृक्ष से लेकर मुख्य द्वार तक, दशहरे पर घर के इन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से होती है लक्ष्मी कृपा

Dussehra 2025, Light lamps on Dussehra, Goddess Lakshmi puja,
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, ये 7 चीजें खरीदना भी माना जाता है बहुत शुभ

Diwali date,Dhanteras 2025 ,Dhanteras 2025 date and time,
धर्म और अध्यात्म

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

Budh Gochar On Dussehra
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.