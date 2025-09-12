Pitru Chalisa In Hindi : “हे पितरेश्वर आपको…” पितरों को खुश करने के लिए पढ़ें ये पितृ चालीसा

एक प्रभावशाली तरीका है पितृ चालीसा का पाठ। यह चालीसा विशेष रूप से पितरों की संतुष्टि के लिए बनाई गई है। इसका नियमित पाठ करने से पितृ सुखी होते हैं और वंशजों की समस्याएं दूर होती हैं। पितृ चालीसा को पढ़ते समय पूरी श्रद्धा, भक्ति और मन से पढ़ना चाहिए। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।