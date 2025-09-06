Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में किन चीजों की खरीदारी मानी जाती है वर्जित, जानिए पूरी लिस्ट

Pitru Paksha 2025: इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितम्बर से हो रही है और इसका समापन 21 सितम्बर को रहेगा।हिंदी पंचांग के अनुसार, यह समय पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। इस दौरान श्रद्धा और पिंडदान के जरिए हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं और उनकी आत्मिक तृप्ति की कामना करते हैं।धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इन 15 दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का कुशलक्षेम देखते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस समय हर क्रिया सोच-समझकर करनी चाहिए, जैसे कि इस समय कुछ चीजों को खरीदना वर्जित माना जाता है।कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो पितरों की कृपा में बाधा आ सकती है। आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान कौन-कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।