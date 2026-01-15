15 जनवरी 2026,

गुरुवार

धर्म और अध्यात्म

2026 का दुर्लभ संयोग! प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर ये काम कर लिया तो बदल सकती है किस्मत

प्रदोष व्रत - मासिक शिवरात्रि 2026: इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। अगर आप प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दौरान इन रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, तो भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे साल आपके साथ रहेगा।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 15, 2026

Pradosh Vrat-Masik Shivratri Maha Sayong 2026

Pradosh Vrat-Masik Shivratri Maha Sayong 2026 : इस शुभ संयोग में किए ये उपाय, पूरे साल महादेव की रहेगी विशेष कृपा

Pradosh Vrat–Masik Shivratri 2026: यहां एक आसान गाइड है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर ये खास शिव अनुष्ठान करें, और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये सिर्फ पुरानी परंपराएं नहीं हैं; लोगों का मानना ​​है कि ये सच में समस्याओं को सुलझाने और शांति लाने में मदद करते हैं।

प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के उपाय

  • कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं हो रही है? शिवलिंग पर दूध की कुछ बूंदें मिलाकर पानी चढ़ाएं। 11 बेलपत्रों पर चंदन के पेस्ट से ओम लिखें और उन्हें भी चढ़ाएं। अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, और ठीक से पूजा करें।
  • सरकारी काम में दिक्कत आ रही है जो आगे नहीं बढ़ रहा है? नहाएँ, फिर चंदन के पेस्ट से बेलपत्रों पर "ओम नमः शिवाय" लिखें, उन्हें माला में पिरोएँ, और शिवलिंग पर चढ़ाएँ। हाथ जोड़कर अपने रास्ते की रुकावटें दूर होने की प्रार्थना करें।
  • अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? शिव मंदिर जाएँ और जौ के आटे की रोटियाँ चढ़ाएँ। अगर यह मुश्किल है, तो सिर्फ़ जौ के दाने चढ़ाएँ।
  • क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ हमेशा आपकी सफलता में रुकावट डाल रही है? भगवान शिव के सामने बैठें और इस मंत्र का 11 बार जाप करें: "शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।"
  • अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? अपने बच्चे से किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान करने के लिए कहें।
  • अगर आपके जीवनसाथी का बिजनेस रुका हुआ है और आपको बुरी नजर का शक है, तो 11 काले गुंजा के बीजों को शिवलिंग से स्पर्श कराएं, फिर वे बीज अपने जीवनसाथी को रखने के लिए दें।
  • क्या आप हमेशा अपने पड़ोसियों से झगड़ते रहते हैं? उनके घर के सामने से थोड़ी मिट्टी लें, रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का मंत्र 540 बार जपें, और फिर मिट्टी को वापस वहीं रख दें।
  • अपने बच्चों के लिए खुशी चाहते हैं? कुछ सफेद फूल लें, अपने बच्चों से उन्हें छुआएं, माला बनाएं और उसे भगवान शिव को अर्पित करें।
  • बिज़नेस में तरक्की चाहते हैं? किसी ब्राह्मण को पानी का बर्तन दान करें – आदर्श रूप से दस ब्राह्मणों को एक-एक बर्तन। अगर यह संभव नहीं है, तो भी एक ब्राह्मण को एक बर्तन देना भी आशीर्वाद पाने के लिए काफी है।
  • पैसे की चिंता है और कुछ भी काम नहीं आ रहा है? तीन मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें, फिर उसे अपने गले में या कलाई पर ब्रेसलेट की तरह पहनें।
  • क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका साथ दें और आपके करीब रहें? इस दिन भगवान शिव को एक नारियल और कुछ सूखे मेवे चढ़ाएं।
  • अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है? नहा धोकर फिर शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद, शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

