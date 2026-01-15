15 जनवरी 2026,

Aaj ka Tarot Rashifal 16 January 2026: आज किस राशि को मिलेगा धन लाभ और कौन बरते सावधानी?

16 जनवरी 2026 के टैरो राशिफल में जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का विस्तृत भविष्यफल। आज का दिन कैसा रहेगा धन, करियर, स्वास्थ्य, व्यापार और पारिवारिक जीवन के लिए—पढ़ें टैरो कार्ड्स की सटीक भविष्यवाणी।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 15, 2026

Aaj ka Tarot Rashifal 16 January 2026

Aaj ka Tarot Rashifal 16 January 2026: टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी: 16 जनवरी को करियर और धन में किसकी चमकेगी किस्मत?

16 जनवरी 2026, शुक्रवार का दिन टैरो कार्ड्स भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान परिस्थितियों को समझने का एक प्रभावशाली माध्यम माने जाते हैं। 16 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए दिनभर होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करता है। आज कुछ राशियों को धन और करियर में लाभ मिलने के योग हैं, तो वहीं कुछ लोगों को वाणी, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा और टैरो कार्ड्स के संकेतों के आधार पर जानिए कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है और किन बातों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। (Today Tarot Horoscope Friday)

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज सोच समझकर बोलें और इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन, आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए फिलहाल, आय के अच्छे स्रोत खुलने वाले हैं। इतना ही नहीं आज आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए आज व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है। किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं। फिलहाल, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए समय काफी फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे।

आज का राशिफल, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में सुख में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही धन संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे लाभ मिलेगा। आपको पिछले समय से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चली आ रही हैं उसमें सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज तुला राशि के जातक नए कार्यों में शामिल रहने वाले हैं। इसलिए आप काफी व्यस्त नजर आएंगे। साथ ही जटिल समस्याओं का समाधान भी आप आसानी से ढूंढने में सफल रहेंगे। बिगडती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए घर गृहस्थी संबंधित मामलों के लिए दिन तनाव से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। आज दांपत्य संबंधित मामलों में तनाव काफी हद तक कम होगा। आज आपको नए कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन मानसिक तनाव को कम करने वाला साबित होगा। साथ ही आपकी संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलने लगेगा।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को फिलहाल, भाग्य और धर्म आदि की बातों के ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। दिन के दूसरे भाग में आपकी लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों का फिलहाल, खर्चों के मुद्दों पर ध्यान अधिक रहने वाला है। साथ ही आज अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी परेशान रहेंगे। आपको बुखार आदि की समस्या हो सकती है। आपको सलाह है कि खानपान की आदतों में थोड़ा सुधार लाएं।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा।

ये भी पढ़ें

Kal Ka Panchang (कल का पंचांग), 16 January 2026: प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग, जानिए आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 16 January 2026

