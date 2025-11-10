Premanand Ji Maharaj : तिलक लगाना दिखावा होता है या नहीं? प्रेमानंद महाराज ने जानिए क्या कहा इस पर

भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में पवित्र प्रतीक: तिलक, कांति माला और माला केवल सजावटी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थ से ओतप्रोत हैं। ये गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और भक्त की अपने देवता के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक हैं। यह अनुष्ठान की वस्तुओं को केवल भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाकर उपासना के पवित्र प्रतीक बना देता है, जो भक्त और ईश्वर के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यह समझ बाहरी प्रतीकों को आंतरिक भक्ति से जोड़कर धार्मिक अभ्यास की समझ को गहरा करती है।