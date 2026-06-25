Brahma Gyan Meaning: राजा अजातशत्रु ने कैसे तोड़ा ऋषि बालाकि का अहंकार? जानिए ब्रह्मज्ञान क्या है

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story: क्या केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान (Brahma Gyan) कहलाता है? उपनिषदों में वर्णित राजा अजातशत्रु और ऋषि बालाकि का प्रसिद्ध संवाद इस प्रश्न का गहरा उत्तर देता है। ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान और वेदांत दर्शन की यह प्रेरक कथा बताती है कि अहंकार कैसे व्यक्ति की समझ को सीमित कर देता है। जब ऋषि बालाकि ने स्वयं को ब्रह्म का ज्ञाता बताया, तब राजा अजातशत्रु के एक प्रश्न ने उनकी ज्ञान-सीमा को उजागर कर दिया। जानिए उपनिषदों में वर्णित इस अमर प्रसंग का वास्तविक संदेश।