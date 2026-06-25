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Brahma Gyan Meaning: राजा अजातशत्रु ने कैसे तोड़ा ऋषि बालाकि का अहंकार? जानिए ब्रह्मज्ञान क्या है

Brahma Gyan: क्या केवल शास्त्रों का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है? उपनिषदों में वर्णित राजा अजातशत्रु और ऋषि बालाकि का संवाद बताता है कि अहंकार ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा क्यों है। जानिए वह प्रेरक कथा, जिसने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप और आत्मज्ञान का गहरा रहस्य उजागर किया।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 25, 2026

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story : ब्रह्मज्ञान क्या है? राजा अजातशत्रु के एक सवाल ने तोड़ दिया था ऋषि बालाकि का अहंकार (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story: क्या केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान (Brahma Gyan) कहलाता है? उपनिषदों में वर्णित राजा अजातशत्रु और ऋषि बालाकि का प्रसिद्ध संवाद इस प्रश्न का गहरा उत्तर देता है। ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान और वेदांत दर्शन की यह प्रेरक कथा बताती है कि अहंकार कैसे व्यक्ति की समझ को सीमित कर देता है। जब ऋषि बालाकि ने स्वयं को ब्रह्म का ज्ञाता बताया, तब राजा अजातशत्रु के एक प्रश्न ने उनकी ज्ञान-सीमा को उजागर कर दिया। जानिए उपनिषदों में वर्णित इस अमर प्रसंग का वास्तविक संदेश।

जब खुद को सर्वज्ञ मानकर राजा के दरबार पहुंचे ऋषि बालाकि

पौराणिक इतिहास के अनुसार, ऋषि बालाकि वेदों और शास्त्रों के असाधारण विद्वान थे। उनकी ख्याति दूर-दूर तक थी, लेकिन इस विद्वता के साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने भी जन्म ले लिया था। उन्हें लगता था कि वे ब्रह्म (परम तत्व) के पूर्ण ज्ञाता हैं।

इसी आत्ममुग्धता में एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न राजा अजातशत्रु को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर लाया जाए। ऋषि इसी उद्देश्य के साथ पूरे गर्व से राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, "हे राजन्! मैं तुम्हें उस परम ब्रह्म का ज्ञान देना चाहता हूं, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता।" राजा अजातशत्रु ने बेहद शालीनता और सम्मान के साथ ऋषि का स्वागत किया और उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए।

एक सवाल… और निरुत्तर हो गए प्रकांड विद्वान

ऋषि बालाकि ने राजा को समझाते हुए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और बिजली जैसी प्राकृतिक व दैवीय शक्तियों को ही ब्रह्म के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। वे जिस भी शक्ति का नाम लेते, राजा अजातशत्रु उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनते। जब ऋषि अपनी बात पूरी कर चुके, तब राजा ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा प्रश्न दाग दिया जिसने ऋषि के पैरों तले जमीन खिसका दी।

राजा अजातशत्रु ने पूछा– ऋषिवर क्या यह वाकई ब्रह्म का पूर्ण और वास्तविक स्वरूप है? क्या आप उस मूल तत्व को जानते हैं, जो इन सभी शक्तियों, सूर्य, चंद्रमा और वायु का भी आधार है? जिसके होने से इन सबमें चेतना है?

इस एक सवाल ने ऋषि बालाकि को भीतर तक झकझोर दिया। वे निरुत्तर हो गए, क्योंकि वे अब तक केवल बाहरी, दृश्यमान और सीमित शक्तियों को ही ब्रह्म समझ रहे थे। उन्हें अपनी सीमित समझ और अज्ञानता का अहसास हो गया। उनका अहंकार चूर-चूर हो चुका था।

राजा ने खोला ब्रह्मज्ञान का असली रहस्य

जब ऋषि बालाकि ने अपनी हार स्वीकार करते हुए राजा के सामने सिर झुकाया, तब राजा अजातशत्रु ने एक सच्चे गुरु की तरह उन्हें वास्तविक ब्रह्मज्ञान दिया। राजा ने समझाया कि:

सृष्टि का मूल आधार: ब्रह्म कोई सीमित देवता या प्रकृति की कोई एक शक्ति नहीं है। वह तो वह परम सत्य है, जिससे पूरी सृष्टि, समस्त जीव, प्रकृति और देवता उत्पन्न होते हैं, जिसमें निवास करते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं।

अनंत और निराकार: ब्रह्म का न तो कोई जन्म होता है और न ही विनाश। वह अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, अनंत और निराकार है।

इंद्रियों से परे: उसे इन भौतिक आंखों या कानों से नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसे केवल आत्म-साक्षात्कार, गहरे ध्यान और अंतरात्मा के अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। उपनिषदों में इसे ही 'परम चेतना' कहा गया है।

वेदांत दर्शन और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम

अगर हम उपनिषदों के इस दर्शन को आज के संदर्भ में देखें, तो आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में भी कहा गया है "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ही ब्रह्म हूं) और "तत्वमसि" (वह तुम ही हो)। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी आत्मा और वह परमात्मा अलग नहीं हैं। जब मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है, तब उसे इस एकता का आभास होता है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ आधुनिक विचारक और दार्शनिक क्वांटम भौतिकी तथा वेदांत के कुछ सिद्धांतों के बीच वैचारिक समानताएं देखते हैं, हालांकि विज्ञान और अध्यात्म की कार्यप्रणाली अलग-अलग है।

जीवन का सबसे बड़ा सबक

राजा अजातशत्रु और ऋषि बालाकि का यह संवाद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक या सांसारिक मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो खुद को सब कुछ जानने वाला (सर्वज्ञ) मान ले, बल्कि वह है जो हमेशा एक शिक्षार्थी (Learner) बने रहने की विनम्रता रखता हो। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह मिटाकर सरल हो जाना है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

25 Jun 2026 12:23 pm

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