Rama Ekadashi 2025 : 16 या 17 अक्टूबर? जानिए कब है रमा एकादशी, इस बार बन रहा है महासंयोग!

Rama Ekadashi 2025 : सनातन धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह महीना भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस मास में भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से गंगा स्नान, दीपदान, व्रत, और पूजन करते हैं ताकि वे लक्ष्मी-नारायण की कृपा प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि कार्तिक मास में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे अनेक पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है रमा एकादशी, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष तिथि है।