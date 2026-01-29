29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ravi Pushya Yoga: रवि पुष्य नक्षत्र पर एक उपाय चमका सकता है किस्मत! 1 फरवरी की ये 3 भूलें बन सकती है जीवनभर का पछतावा

Ravi Pushy Nakshatra Upay: रवि पुष्य नक्षत्र के उपाय अपनाने से अटके काम तो बनते ही हैं, साथ ही मनचाही इच्छा भी पूरी होने की मान्यता है। 1 फरवरी को आप करें ये आसान सा उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 29, 2026

Ravi Pushy Nakshatra

Ravi Pushy Nakshatra Upay: रवि पुष्य नक्षत्र के उपाय। (फोटोः एआई)

Ravi Pushya Nakshatra Yoga: साल 2026 की 1 फरवरी को रवि पुष्य नक्षत्र और माघ पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस लेख में हम आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी मनचाही इच्छा पूरी कर जीवन में सुख-समृद्धि ला सकता है।

रवि पुष्य नक्षत्र का महत्व | Ravi Pushya Nakshatra Date Importance

ज्योतिष शास्त्र में, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहते हैं। जब यह रविवार के दिन पड़ता है, तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य योग कहते हैं। यह 1 फरवरी 2026 के दिन आ रहा है। धार्मिक विद्वान 2026 की शुरुआत में पूर्णिमा के साथ इस नक्षत्र के आने को सुख-समृद्धि के द्वार खोलने वाला बता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, रविवार, पुष्य नक्षत्र और माघ पूर्णिमा का एक साथ होना, इसे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए अत्यंत चमत्कारी बनाता है।

रवि पुष्य योग 3 गुना शक्तिशाली क्यों है? | Ravi Pushya Yog Powers

1. रवि पुष्य योग: सूर्य देव की ऊर्जा और पुष्य नक्षत्र की मजबूत स्थिर शक्ति।
2. पूर्णिमा तिथि: चंद्रमा की पूर्णता, जो मन और धन को नियंत्रित करती है।
3. निरंतरता: इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य या उपाय लगातार लंबे समय तक शुभ फल देता है।

रवि पु्ष्य नक्षत्र पर कौन-सा उपाय करें? | Ravi Pushya Nakshtra Yog Upay

इस दिन तांबे के पात्र का उपाय करने का कहा जाता है। तांबे का संबंध भगवान सूर्य और केसर का संबंध गुरु व लक्ष्मी से होता है। माना जाता है कि यह उपाय घर की नकारात्मकता (Negativity) को दूर कर सौभाग्य और सकारात्मकता (Positivity) को लाता है।

रवि पु्ष्य योग पर उपाय की विधि: Ravi Pushya Yog Puja Vidhi Remedies

पात्र: एक साफ तांबे का बाउल (कटोरा) लें।
जल: थोड़ा गंगाजल डालकर उसे शुद्ध जल से भर लें।
केसर: इसमें एक चुटकी असली केसर डालें। इससे जल का रंग हल्का सुनहरा हो जाएगा, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
स्थान: घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते समय दाहिनी (Right) दिशा में इसे रख दें। पूरे रविवार वाले दिन इसे वहीं रखा रहने दें।
मंत्र जाप: जल रखने के बाद वहीं बैठकर या खड़े होकर 'ओम विष्णवे नमः' की एक माला (108 बार) जप करें।
संकल्प: अपनी उस एक विशेष इच्छा (Special Wish) को मन में दोहराएं, जिसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं। इस नक्षत्र का संबंध भगवान सूर्य और बृहस्पति देव से होता है। उनसे आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें।

रवि पुष्य नक्षत्र (योग) के अगले दिन की क्रिया | 1 February Upay

रविवार को पूरे दिन पात्र वहीं रखा रहने दें। अगले दिन सोमवार की सुबह स्नान करें। फिर इस ऊर्जावान जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह जल घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति (Nature) के साथ जोड़ देता है।

रवि पुष्य नक्षत्र के दिन क्या नहीं करना चाहिए? | Ravi Pushy Yog Don'ts

चूंकि पुष्य नक्षत्र में किया गया काम स्थाई यानी हमेशा के लिए होने वाला हो जाता है, इसलिए अनजाने में भी ये गलतियां न करें:

वाद-विवाद: किसी से बहस और लड़ाई-झगड़ा न करें, वरना वह कड़वाहट लंबे समय तक बनी रह सकती है।
कटु शब्द: वाणी पर संयम रखें। किसी का अपमान करने से इस दिन मिलने वाला पुण्य नष्ट हो सकता है।
उधार लेन-देन: इस दिन धन उधार देने और लेने से बचना चाहिए।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन मन-वचन और कर्म से किसी का बुरा न करें, तभी यह उपाय काम करेगा।

{ अस्वीकृति(Disclaimer): यह लेख ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की पुष्टि और दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

ये भी पढ़ें

मृत्यु के पहले ही लिख दी जाती है अगले जन्म की स्क्रिप्ट, इन 3 संकेतों से पहचानें अगले जन्म में आप क्या बनेंगे
धर्म और अध्यात्म
Garud Puran in hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 02:32 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ravi Pushya Yoga: रवि पुष्य नक्षत्र पर एक उपाय चमका सकता है किस्मत! 1 फरवरी की ये 3 भूलें बन सकती है जीवनभर का पछतावा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

पंडित प्रंदीप मिश्रा ने बताए महाशिवरात्रि 2026 के अचूक उपाय!

Mahashivratri ke Upay
धर्म और अध्यात्म

इस राशि वालों की हो सकती है शादी!

Meen Rashifal 2026
धर्म और अध्यात्म

आज का चौघड़िया व पंचांग 30 जनवरी: यात्रा, पूजा और शुभ कार्यों के लिए जानें सही समय

Aaj Ka Panchang 30 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत : 30 जनवरी को करें ये 9 अचूक उपाय, शादी, धन, सेहत और सफलता के लिए

Shukra Pradosh Vrat 2026
धर्म और अध्यात्म

तुलसी स्तुति कब और कैसे करें? एकादशी पर विशेष विधि

Ekadashi Tulsi Stuti
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.