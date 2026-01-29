Ravi Pushya Yoga: रवि पुष्य नक्षत्र पर एक उपाय चमका सकता है किस्मत! 1 फरवरी की ये 3 भूलें बन सकती है जीवनभर का पछतावा

पात्र: एक साफ तांबे का बाउल (कटोरा) लें।

जल: थोड़ा गंगाजल डालकर उसे शुद्ध जल से भर लें।

केसर: इसमें एक चुटकी असली केसर डालें। इससे जल का रंग हल्का सुनहरा हो जाएगा, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

स्थान: घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते समय दाहिनी (Right) दिशा में इसे रख दें। पूरे रविवार वाले दिन इसे वहीं रखा रहने दें।

मंत्र जाप: जल रखने के बाद वहीं बैठकर या खड़े होकर 'ओम विष्णवे नमः' की एक माला (108 बार) जप करें।

संकल्प: अपनी उस एक विशेष इच्छा (Special Wish) को मन में दोहराएं, जिसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं। इस नक्षत्र का संबंध भगवान सूर्य और बृहस्पति देव से होता है। उनसे आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें।