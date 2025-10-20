Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें इन दिव्य मंत्रों और स्तुतियों का पाठ, मिल सकते हैं सौभाग्य और समृद्धि

Govardhan Puja 2025: कृष्ण को प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं कुछ लोग उन्हें तुलसी पत्र, माखन और मिश्री अर्पित करते हैं, तो कुछ व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 20, 2025

Govardhan Puja 2025, Govardhan Puja mantra, Govardhan Puja stuti,

Govardhan puja 2025 shubh muhurat|फोटो सोर्स – Freepik

Govardhan Puja 2025: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन यह महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। श्रीकृष्ण को जगत का पालनकर्ता माना जाता है, और भक्तगण उन्हें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं।
कृष्ण को प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं कुछ लोग उन्हें तुलसी पत्र, माखन और मिश्री अर्पित करते हैं, तो कुछ व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं, कई साधक ऐसे भी हैं जो मंत्र जाप और स्तुति के माध्यम से श्रीकृष्ण की आराधना करते हैं।तो आइए, जानते हैं वे दिव्य मंत्र और स्तुतियां जो गोवर्धन पूजा पर श्रीकृष्ण को कर सकते हैं प्रसन्न।

पूजा का शुभ मुहूर्त

पहला सुबह 6:26 बजे से 8:42 बजे तक
दूसरा दोपहर 3:29 बजे से शाम 5:44 बजे तक।
ब्रह्म मुहूर्त 4:45 AM से 5:35 AM तक रहेगा

गोवर्धन पूजा मंत्र (Govardhan Puja Mantra)

गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।

विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।

।।श्री कृष्ण के शक्तिशाली मंत्र।।

''श्री कृष्णाय वयं नुम:

सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे।

तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुम:।।

ॐ देविकानन्दनाय विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण:प्रचोदयात”

।।श्री कृष्ण स्तुति ।।

श्री कृष्णचन्द्र कृपालु भजु मन, नन्द नन्दन यदुवरम्

आनन्दमय सुखराशि ब्रजपति, भक्तजन संकटहरम्

सिर मुकुट कुण्डल तिलक उर, बनमाल कौस्तुभ सुन्दरम्

आजानु भुज पट पीत धर, कर लकुटि मुख मुरली धरम्

बृष भानुजा सह राजहिं प्रिय, सुमन सुभव सिंहासनम्

ललितादि सखिजन सेवहिं, लिए छत्र चामर व्यंजनम्

पूतना-तृण-शंकट-अधबक, केशि-व्योम-विमर्दनम्

रजक-गज-चाणूर-मुष्टिक, दुष्ट कंस निकन्दनम्

गो-गोप गोपीजन सुखद, कालीय विषधर गंजनम्

भव-भय हरण अशरणशरण, ब्रह्मादि मुनि-मन रंजनम्

श्याम-श्यामा करत केलि, कालिन्दी तट नट नागरम्

सोइ रूप मम हिय बसहुं नित, आनन्दघन सुख सागरम्

इति वदति सन्त सुजान श्री सनकादि मुनिजन सेवितम्

भव-मोतिहर मन दीनबन्धो, जयति जय सर्वेश्वरम्

मंत्र और स्तुति के चमत्कारी फायदे

  • भक्त प्रतिदिन भगवान कृष्ण के मंत्र और स्तुति का पाठ करते हैं, उन्हें मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है।
  • श्री कृष्ण की पूजा से साधक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
  • लोग जाने-अनजाने में किए गए सभी बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं।
  • मन, शरीर और आत्मा में उचित संतुलन बनाने में मदद मिलती है।
  • पुरानी बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है।
  • तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है।
  • इन मंत्रों और स्तुति का पाठ करने से सभी सांसारिक सुख और विलासिताएं प्राप्त हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Bhai Dooj 2025: रक्षाबंधन से अलग क्यों होता है भाई दूज? जानिए खास वजह
त्योहार
bhai dooj 2025, Raksha Bandhan, Rakhi, Bhai Dooj, Rakhi,bhai dooj,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 11:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें इन दिव्य मंत्रों और स्तुतियों का पाठ, मिल सकते हैं सौभाग्य और समृद्धि

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Laxmi Chalisa Lyrics in Hindi: दिवाली पर जरूर पढ़ें लक्ष्मी चालीसा, बदल सकती है आपकी किस्मत!

Laxmi Chalisa Lyrics in Hindi
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj: भाई दूज पर बन रहे हैं शुभ योग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

bhai dooj, bhai dooj 2025 rashifal, october horoscope, chandra gochar, moon transit
धर्म/ज्योतिष

Kali Mata Aarti: काली पूजा से जुड़े शुभ मंत्र और आरती, दिवाली में करें विशेष उपाय

Maa Kali Mantra, Kali Mantra, Three Akshari Kali Mantra, kali mata aarti,
धर्म और अध्यात्म

Adina Masjid or Adinath Mandir: अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर? यूसुफ पठान के पोस्ट से फिर सुर्खियों में मालदा की ऐतिहासिक धरोहर

Adina Masjid or Adinath Mandir
धर्म और अध्यात्म

Choti Diwali Upay: घर बुलाएं सुख-समृद्धि, छोटी दिवाली पर जरूर करें ये उपाय

CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात...(photo-patrika)
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.