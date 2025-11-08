Premanand Maharaj: अंगूठी पहनने से क्या भाग्य बदलता है? प्रेमानंद महाराज से सच जानिए

महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि उसकी साढ़ेसाती चल रही है। उसने घोड़े की नाल की अंगूठी पहन रखी थी और कहा कि इससे साढ़ेसाती नहीं आएगी। अब सोचो, अगर घोड़े की नाल से साढ़ेसाती उतरती, तो बेचारे घोड़े की तो कब की उतर जाती! वो तो दिनभर दौड़ता है, उसकी तो खुद दुर्गति हो रही है। यह बात लोगों के अंधविश्वास पर सीधा प्रहार करती है। किसी वस्तु से नहीं, आपके कर्म और सोच से ही जीवन बदलता है।