Premanand Maharaj : इन 48 मिनटों में भोजन जहर समान, प्रेमानंद महाराज ने बताया खाना खाने का सही समय

Premanand Maharaj : वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलना सभी की एक चाहत जैसी हो गई है। हर कोई उनसे एक बार मिलना चाहता है। उनसे अपनी मन की बात पूछना चाहता है। महाराज जी से मिलने के लिए अनुष्का शर्मा-विराट कोहली से लेकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा तक, कई दिग्गज हस्तियों को उनके वृंदावन आश्रम में उनसे मिलने आते देखा गया है। भक्तों की वार्तालाप का महाराज जी बड़ी सरलता से जवाब देते हैं। एक वार्तालाप के दौरान महाराज जी ने खाना खाने के कुछ नियम बताए हैं। प्रेमानंद जी महाराज शाम के समय कुछ भी खाने से मना करते हैं।