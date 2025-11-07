Patrika LogoSwitch to English

Saturday Fast Rules: शनि योग का असर कम करना चाहते हैं? शनिवार व्रत रखने के ये असरदार तरीके अपनाएं

Saturday Fast Rules in Hindi: व्रत न सिर्फ शनि देव की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं, आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर करता है।

Saturday Fast Mantra in Hindi: अगर आप अपनी कुंडली में शनि योग या शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो शनिवार का व्रत रखना बेहद फलदायी माना जाता है। यह व्रत न सिर्फ शनि देव की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं, आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर करता है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत रखने के कुछ असरदार और सरल नियम, जिन्हें अपनाकर आप शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

शनिवार व्रत आरंभ करने की विधि

  • शनिवार को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर अपने इष्टदेव, गुरु और माता-पिता का आशीर्वाद लें और व्रत का संकल्प करें।
  • विघ्न-विनाशक भगवान श्री गणेश का स्मरण एवं पूजन करें।
  • नवग्रहों को नमस्कार कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
  • पीपल या शमी वृक्ष के नीचे लोहे या मिट्टी का कलश रखें और उसमें सरसों का तेल भरें।
  • तेल भरे कलश के ऊपर शनिदेव की लोहे की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को काले वस्त्र पहनाएं और कलश को काले कम्बल से ढक दें।
  • शनिदेव की प्रतिमा का स्नान कराएं और चन्दन, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य से विधिवत पूजन करें।
  • पीपल या शमी वृक्ष का भी इसी प्रकार पूजन करें।
  • किसी पात्र में लौंग, काली इलायची, लोहे की कील, काला तिल, कच्चा दूध और गंगाजल डालें।
  • पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके यह मिश्रण पीपल या शमी वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं।
  • वृक्ष के तने पर तीन तार का सूत आठ बार लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें।
  • अंत में रुद्राक्ष की माला से शनि मंत्र का जप करें।ओम् शं शनैश्चराय नमः“ इस मंत्र का जप करें।

शनि को मजबूत करने का सबसे आसान और कारगर उपाय


यदि आपकी जन्मकुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित है, तो कम से कम 19 शनिवार तक कठिन शनि व्रत जरूर रखें। ज्यादा लाभ चाहिए तो इसे लगातार 51 शनिवार तक करें। इससे शनि की स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी, जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी और स्थिरता आएगी।

शनिवार व्रत की खास नियम-बातें

  • पूजा के बाद पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें, केवल फल-दूध या पानी लें।
  • सूर्यास्त से पहले व्रत खोलें।
  • व्रत तोड़ते समय तिल और सरसों के तेल से बनी कोई चीज (जैसे तिल की चिक्की, तिल के लड्डू या तिल-तेल की रोटी) जरूर खाएं।

शनिवार व्रत के फायदे

यह व्रत शनि के अशुभ प्रभावों को शांत करता है और बुरे कर्मों के फल को कम करने में मदद करता है।व्रत से आत्म-संयम, धैर्य और भक्ति की भावना बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है।शनिदेव की पूजा से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

