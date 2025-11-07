Saturday Fast Rules: शनि योग का असर कम करना चाहते हैं? शनिवार व्रत रखने के ये असरदार तरीके अपनाएं

Shanivar ke Upay|फोटो सोर्स - Patrika.com
Saturday Fast Mantra in Hindi: अगर आप अपनी कुंडली में शनि योग या शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो शनिवार का व्रत रखना बेहद फलदायी माना जाता है। यह व्रत न सिर्फ शनि देव की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं, आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर करता है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत रखने के कुछ असरदार और सरल नियम, जिन्हें अपनाकर आप शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपकी जन्मकुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित है, तो कम से कम 19 शनिवार तक कठिन शनि व्रत जरूर रखें। ज्यादा लाभ चाहिए तो इसे लगातार 51 शनिवार तक करें। इससे शनि की स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी, जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी और स्थिरता आएगी।
यह व्रत शनि के अशुभ प्रभावों को शांत करता है और बुरे कर्मों के फल को कम करने में मदद करता है।व्रत से आत्म-संयम, धैर्य और भक्ति की भावना बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है।शनिदेव की पूजा से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
