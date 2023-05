Shani Jayanti 2023: इन राशियों के लोग झेल रहे हैं शनि का प्रकोप, शनि जयंती के दिन जरूर कर लें ये उपाय

भोपालPublished: May 12, 2023 12:33:09 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani Jayanti 2023: do this on this jaynti to be free from shani anger: इस माह में 19 मई 2023 को अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन कुछ उपाय किए जाएं, तो शनि की साढ़े साती, ढैया और महादशा से राहत मिलती है।