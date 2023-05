Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें रजनीगंधा, फूलों की तरह महकने लगेंगे रिश्ते, आएगी सुख-समृद्धि

भोपालPublished: May 11, 2023 01:43:29 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips: keep rajnigandha plant in this direction to get money and bless: ऐसे में यदि आप सुगंधित फूलों के बारे में सोचते हैं, तो रजनीगंधा का नाम भी आपके जेहन में जरूर आता है। रजनीगंधा के पौधे का फूल बेहद सुगंधित फूलों में गिना जाता है। इन फूलों की खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि एक बार ये घर पर उगने लगें तो पूरा घर महकने लगता है। इसी तरह रजनीगंधा के पौधे को वास्तु की दृष्टि से बेहद प्रभावशाली पौधा माना जाता है। इसे घर में रखने से आय के नये साधन बनते हैं।