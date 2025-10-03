Shani Mantra: चल रही है शनि की ढैया और साढ़ेसाती? शनिवार को करें इन मंत्रों का जाप

Shani Mantra: शनिदेव की जब कुंडली में दशा सक्रिय होती है, जैसे ढैया या साढ़ेसाती, तो जीवन में अड़चनें, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां और रिश्तों में खटास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में शनिदेव के कुछ असरदार मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिससे मनुष्य को शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन की रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है।