15 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में बना 'बुध आदित्य योग', इन 30 दिनों में 5 राशि वालों की चमकेगी तकदीर!

Budhaditya Yoga In Vrish Rashi: वृषभ राशि में ये योग 15 मई से 15 जून तक बना रहेगा। जिसका असर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर पड़ता है।

Updated: May 14, 2022 09:25:28 am

Sun And Mercury Together In Taurus Zodiac: मई महीने में वृषभ राशि में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। बुद्धि के देवता बुध पहले ही वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 15 मई को सूर्य देव भी इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष अनुसार जब भी बुध और सूर्य की किसी राशि में युति होती है तब बुधादित्य योग का निर्माण होता है। ये योग बेहद ही शुभ माना जाता है। वृषभ राशि में ये योग 15 मई से 15 जून तक बना रहेगा। जिसका असर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर पड़ता है। लेकिन यहां आप जानेंगे कि किन राशि वालों के लिए ये योग सबसे शुभ साबित होने वाला है।