Surya Grahan 2025 Date: 20, 21 या 22, अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जानिए सही तारीख और समय

Surya Grahan 2025 Date: भारत में इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन अगर आपको भी इससे जुड़ी थोड़ी सी सटीक जानकारी चाहिए, तो जानिए आखिर सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे लगने वाला है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 16, 2025

Solar Eclipse 2025 date and time, Solar Eclipse 2025 in india, सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्यग्रहण,
Surya grahan on amavasya|फोटो सोर्स – Freepik

Surya Grahan 2025 Date: भारत में इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन कई लोगों को यह मालूम नहीं है कि आखिर सूर्य ग्रहण किस दिन कब-कब लगने वाला है। क्या यह 20, 21 या 22 तारीख को होगा? अगर आप भी सही तारीख और समय जानना चाहते हैं तो यहां पूरी जानकारी दी गई है।माना जा रहा है कि इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक देगा। इसी वजह से इसे “इक्विनॉक्स ग्रहण” भी कहा जा रहा है।आइए जानते हैं 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण की सही तारीख और समय।

Solar Eclipse 2025: अंतिम सूर्य ग्रहण खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास

साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक देगा। इसी वजह से इसे “इक्विनॉक्स ग्रहण” भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह सितंबर इक्विनॉक्स से ठीक पहले होगा।

सूर्य ग्रहण का समय (Indian Standard Time के अनुसार)

  • शुरुआत : रात 11:00 बजे (21 सितंबर)
  • समाप्ति : रात 3:23 बजे (22 सितंबर)
  • कुल अवधि : लगभग 4 घंटे 23 मिनट

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण?

यह सूर्य ग्रहण भारत से नजर नहीं आएगा। इसे केवल न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। यानी भारत में लोग इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाएंगे।

क्या भारत में सूतक काल लागू होगा?

चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर माना जाता है जहां से यह दिखाई दे। इसलिए भारत में इस दिन पूजा-पाठ, मंदिर के कपाट बंद करने या किसी भी प्रकार की धार्मिक रोक-टोक की आवश्यकता नहीं होगी।

परंपरागत मान्यताएं और सावधानियां

भारत में इस ग्रहण का असर नहीं होगा, फिर भी परंपरागत मान्यताओं में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियों का जिक्र किया गया है।

  • मंदिरों के कपाट ग्रहण शुरू होने से पहले बंद कर दिए जाते हैं।
  • ग्रहण की अवधि में भोजन नहीं करने की परंपरा है।
  • खाने-पीने की चीजों में तुलसी पत्र डालने का महत्व बताया गया है।
  • गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।

