Surya Grahan 2025 Date: 20, 21 या 22, अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जानिए सही तारीख और समय

Surya Grahan 2025 Date: भारत में इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन कई लोगों को यह मालूम नहीं है कि आखिर सूर्य ग्रहण किस दिन कब-कब लगने वाला है। क्या यह 20, 21 या 22 तारीख को होगा? अगर आप भी सही तारीख और समय जानना चाहते हैं तो यहां पूरी जानकारी दी गई है।माना जा रहा है कि इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक देगा। इसी वजह से इसे “इक्विनॉक्स ग्रहण” भी कहा जा रहा है।आइए जानते हैं 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण की सही तारीख और समय।