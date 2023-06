वास्तु दोष हो तो दिखते हैं ये लक्षण, दोस्त भी देते हैं धोखा, प्यार में भी मिलती है बेवफाई

भोपालPublished: Jun 02, 2023 01:35:20 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips: How to know about Vastu dosh at home: भोपाल की न्यूमेरोलॉजिस्ट तथा वास्तु एक्सपर्ट अंजना गुप्ता आपको बता रही हैं, आपकी डेली लाइफ में दिखाई देने वाले ऐसे लक्षण या सिम्पटम्स जो बताते हैं घर में कोई वास्तु दोष है और उसके उपाय से आप अपनी लाइफ को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह लेख वास्तु शास्त्र और लोक मान्यताओं पर आधारित है...