इन 5 तरह के लोगों से आज से ही बना लें दूरी, वर्ना हो सकते हैं बर्बाद! : विदुर नीति

महात्मा विदुर बताते हैं, सबसे पहले उन लोगों को पहचानें जो सोचे-समझे बिना काम करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी गलत आदतों से आपको भी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसके अलावा, उन लोगों से भी सावधान रहें जो यह जानते हुए भी गलत काम करते हैं, कि उसका परिणाम बुरा होगा। महात्मा विदुर के अनुसार, ऐसे जानबूझकर गलती करने वाले लोग समाज और व्यक्ति दोनों के लिए घातक होते हैं।