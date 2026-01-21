इन 5 तरह के लोगों से आज से ही बना लें दूरी, वर्ना हो सकते हैं बर्बाद! : विदुर नीति

Vidur niti on kin logo se dur rehna chahiye: इन लोगों से कभी न रखें रिश्ताः विदुर नीति (छविः एआई)
Kin logo se dur rahna chahiye, Vidur Niti: आजकल की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते। जो भी हमें मिलता है और बाहर से अच्छा लगता है; उसे ही हम अपना मान लेते हैं और नजदीकियां बढ़ा लेते हैं। ऐसे में विदुर नीति की ये बातें आपको सही इंसान की परख करना और गलत से दूर रहना सीखाएगी।
महात्मा विदुर बताते हैं, सबसे पहले उन लोगों को पहचानें जो सोचे-समझे बिना काम करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी गलत आदतों से आपको भी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसके अलावा, उन लोगों से भी सावधान रहें जो यह जानते हुए भी गलत काम करते हैं, कि उसका परिणाम बुरा होगा। महात्मा विदुर के अनुसार, ऐसे जानबूझकर गलती करने वाले लोग समाज और व्यक्ति दोनों के लिए घातक होते हैं।
विदुर नीति के अनुसार, चापलूस लोग किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। चापलूस व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को ऊपर रखता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मीठे शब्दों से आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है।
महात्मा विदुर उन लोगों से भी दूर रहने की सलाह देते हैं, जो बिना किसी तथ्यात्मक और ठोस ज्ञान के खुद को महाज्ञानी समझते हैं। ऐसे अभिमानी और मूर्ख व्यक्ति गलत रास्ते पर ले जाकर आपके करियर और जीवन को तबाह कर सकते हैं।
विदुर लिखते हैं, कभी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह न लें, जो हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहता हो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं।
विदुर समझाते हैं, उन लोगों से भी दूरी बनाएं जो बिना मेहनत किए बहुत धन पाने का लालच रखते हैं। ऐसे लोग आपको शॉर्टकट के चक्कर में फंसाकर अपराध या पतन की ओर धकेल सकते हैं। विदुर नीति कहती है, जिस व्यक्ति को संबंधित विषय का कोई व्यावहारिक ज्ञान न हो, उससे ली गई सलाह जहर के समान होती है।
यदि आप इन नीतियों को जीवन में उतारते हैं, तो न केवल आप संकटों से बचेंगे, बल्कि सफलता की राह पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाएंगे।
{अस्वीकृति (Disclaimer): यह लेख विदुर नीति से जुड़ मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते हैं। कोई भी निर्णय स्वविवेक से लें। ज्यादा जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें।}
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग