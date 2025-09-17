Vishwakarma History : ऋषि थे विश्वकर्मा भगवान, पंडित से जानिए इनके माता-पिता का नाम

शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा बताती हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु समुद्र में शेषशैया पर प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, वास्तु के सातवें पुत्र थे, जिनका जन्म वास्तु नामक स्त्री से हुआ था, जो एक वास्तुकार की रचना थी। ऋषि विश्वकर्मा का जन्म वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की तरह, ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए लंका में स्वर्ण महल का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने महल की पूजा के दौरान इसे दक्षिणा के रूप में लिया था।