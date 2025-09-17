Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Vishwakarma History : ऋषि थे विश्वकर्मा भगवान, पंडित से जानिए इनके माता-पिता का नाम

Vishwakarma Puja 2025 : शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मांड के शिल्पकार हैं। जानें उनकी जन्म कथा, पूजा का महत्व और तिथि

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 17, 2025

Vishwakarma History
Vishwakarma History : ऋषि थे विश्वकर्मा भगवान, पंडित से जानिए इनके माता-पिता का नाम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vishwakarma History : आज के दिन संसार के शिल्पकार और यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार, बाबा विश्वकर्मा को पूर्वजों में से एक माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है।

ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा पर औजारों, निर्माण मशीनरी, दुकानों, कारखानों आदि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के साथ ही पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर वे हमें धन, वंश और आजीविका में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वास्तुकला, निर्माण या यांत्रिक गतिविधियों से जुड़े लोग अपने शिल्प और उद्योगों के लाभ के लिए विश्वकर्मा पूजा पर दिव्य वास्तुकार की पूजा करते हैं।

टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रपुरी, द्वारका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका, जगन्नाथपुरी, भगवान शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। इसलिए, कारखानों और कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, ऋषि विश्वकर्मा और औजारों की पूजा की जाती है। मशीनों की सफाई और पूजा की जाती है, और अगले दिन कारखाने बंद रहते हैं।

ये भी पढ़ें

Vishwakarma Puja: विश्वकर्मा पूजा पर इन मंत्रों का करें जाप, ऐसे करें आरती, कार्य में मिल सकती है सफलता
धर्म और अध्यात्म
Vishwakarma Puja 2025 mantra and aarti, Vishwakarma Puja 2025 significance, Vishwakarma Puja 2025 rituals in India,

विश्वकर्मा जयंती (Vishwakarma Jayanti 2025 Date)

ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को हैं। भक्त अपनी सुविधानुसार स्नान-ध्यान कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं।

पूजा का शुभ मुहूर्त


  1. ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:33 से 5:20 तक




  2. विजय मुहूर्त: दोपहर 12:18 से 3:07 बजे तक




  3. गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:24 से 6:47 बजे तक

पूजा विधि (Lord Vishwakarma Puja 2025)

ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कर्मकांड पूरे करने चाहिए। पूजा करने के लिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। हल्दी, चावल, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, दीपक और पवित्र धागा शामिल करें। पूजा में लोहे की वस्तुएं और मशीनरी शामिल करें। पूजा की जाने वाली वस्तुओं पर हल्दी और चावल लगाएं। फिर, पूजा में रखे कलश पर हल्दी लगाएं और पवित्र धागा बाँधें। इसके बाद, मंत्रों का जाप करते हुए पूजा शुरू करें। लोगों में प्रसाद बांटें।

इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई (Vishwakarma History and Story:)

शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा बताती हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु समुद्र में शेषशैया पर प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, वास्तु के सातवें पुत्र थे, जिनका जन्म वास्तु नामक स्त्री से हुआ था, जो एक वास्तुकार की रचना थी। ऋषि विश्वकर्मा का जन्म वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की तरह, ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए लंका में स्वर्ण महल का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने महल की पूजा के दौरान इसे दक्षिणा के रूप में लिया था।

इस वेबसाइट पर साझा की गई सभी ज्योतिष संबंधी खबरें, भविष्यवाणियां और जानकारियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया ध्यान रखें कि ज्योतिष की व्याख्या की जा सकती है और इसे स्वास्थ्य, वित्त या कानूनी मामलों में पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी ज्योतिष या अपने विवेक का पालन करें।

ये भी पढ़ें

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर का महासंयोग, सूर्य ग्रहण से पहले 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत
धर्म और अध्यात्म
Surya Grahan 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

17 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vishwakarma History : ऋषि थे विश्वकर्मा भगवान, पंडित से जानिए इनके माता-पिता का नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.