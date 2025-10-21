Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, जिसका संबंध मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुनाजी से है?

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 21, 2025

Importance of Bhai Dooj, Why is Bhai Dooj celebrated, Yama and Yamuna Bhai Dooj, Bhai Dooj religious significance,

Bhai Dooj mythological story|फोटो सोर्स – Freepik

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह पर्व दीपावली के ठीक दो दिन बाद मनाया जाता है। यह दिन न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देता है, बल्कि भाई-बहन के आत्मीय संबंध को भी दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, जिसका संबंध मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुनाजी से है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व जुड़ा हुआ है।

भाई दूज और यम द्वितीया का पौराणिक संबंध

भाई दूज को ही यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा प्रचलित है, जो यमराज और उनकी बहन यमुनाजी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एक बार यमराज अपनी बहन यमुनाजी के आग्रह पर उनके घर गए। यमुनाजी ने उन्हें आदरपूर्वक तिलक किया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया। अपने इस प्रेम और सेवा से यमुनाजी ने भाई-बहन के रिश्ते को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दी।इस स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने वचन दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई को आदरपूर्वक आमंत्रित कर तिलक करेगी और भोजन कराएगी, उसका भाई दीर्घायु, सुखी और समृद्ध रहेगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा।

भाई दूज की परंपरा में बहनों की विशेष भूमिका

इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों का स्वागत पूरे उत्साह और श्रद्धा से करती हैं। भाई के माथे पर चंदन या रोली से तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर अपने प्रेम और सेवा का भाव प्रकट करती हैं।इस दिन भाइयों द्वारा बहनों को उपहार देने की परंपरा भी है, जो उनके स्नेह और सम्मान का प्रतीक होती है।

रक्षाबंधन और भाई दूज में अंतर


रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित पर्व हैं, लेकिन इनकी भावना में एक सूक्ष्म अंतर है। रक्षाबंधन जहां भाई की बहन की रक्षा का संकल्प है, वहीं भाई दूज बहन के स्नेह, सेवा और आशीर्वाद की भावना को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
त्योहार
Bhai Dooj 2025,Bhai Dooj 2025 Time,Bhai Dooj 2025 Date,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Oct 2025 02:05 pm

Published on:

21 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Lakshmi Puja 2025 Timing : आज भी मनाई जाएगी दीपावली , जान लीजिए आज का लक्ष्मी पूजन का सही समय, दीपक जलाने का सही मुहर्त और विधि

Diwali 2025 Lakshmi Puja 2025 Timing
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja 2025: दिवाली के अगले दिन कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

Govardhan Puja
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025 Deepak Muhurat : दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम, जानें पहला दीया कहां और कब जलाएं

Diwali 2025
धर्म/ज्योतिष

Kartik Amavasya 2025: कार्तिक अमावस्या पर करें ये 5 महाउपाय, हर रोग-दोष हो सकता है दूर

Kartik Amavasya 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.