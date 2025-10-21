Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

भाई दूज को ही यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा प्रचलित है, जो यमराज और उनकी बहन यमुनाजी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एक बार यमराज अपनी बहन यमुनाजी के आग्रह पर उनके घर गए। यमुनाजी ने उन्हें आदरपूर्वक तिलक किया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया। अपने इस प्रेम और सेवा से यमुनाजी ने भाई-बहन के रिश्ते को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दी।इस स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने वचन दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई को आदरपूर्वक आमंत्रित कर तिलक करेगी और भोजन कराएगी, उसका भाई दीर्घायु, सुखी और समृद्ध रहेगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा।